Свердловского силовика наказали за комментарий об избитой 11-летней девочке

09 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Тарас Булгаков получил строгий выговор из-за комментария в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Полковник полиции из Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, по итогам служебной проверки наказан. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По итогам проведенной служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением», — отметил полковник Горелых. По словам официального представителя свердловского главка МВД, служащий силовых структур не может уподобляться так называемым диванным блогерам, отдельные представители которых «с легкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления в интернете на темы, в которых разбираются, как слон в посудной лавке». «Для взаимодействия с медиа и для подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан», — заявил Валерий Горелых. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимая помощь, в том числе психологическую. Вся актуальная информация о конфликте между несовершеннолетними — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полковник полиции из Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, по итогам служебной проверки наказан. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По итогам проведенной служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением», — отметил полковник Горелых. По словам официального представителя свердловского главка МВД, служащий силовых структур не может уподобляться так называемым диванным блогерам, отдельные представители которых «с легкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления в интернете на темы, в которых разбираются, как слон в посудной лавке». «Для взаимодействия с медиа и для подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан», — заявил Валерий Горелых. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимая помощь, в том числе психологическую. Вся актуальная информация о конфликте между несовершеннолетними — в сюжете URA.RU.