Всемирный банк ждет повышенный рост экономики России в ближайшие годы

Всемирный банк: в 2024 год ВВП В России вырастет на 1,3%
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В России в 2024 году вырастет ВВП, заявили во Всемирном банке Фото:

ВВП России может вырасти на 1,3% в 2024 году. Такой прогноз выпустил Всемирный банк. Также в 2025 году ожидается подъем ВВП на 0,9%.

«Всемирный банк ожидает, что ВВП России вырастет в 2024 году на 1,3%, а в 2025 — на 0,9%», — передает данные доклада агентство ТАСС. В следующем году он может вырасти на 0,9%. Уточняется, что по итогам 2023 года рост экономики РФ составил 2,6%.

Ранее рейтинговое агентство АКРА составило свой прогноз, касающийся темпов роста российской экономики. Согласно данным, в 2024 году рост ВВП составит всего лишь 0,5%-0,3%. При этом в 2025 году он достигнет от 1% до 2%.

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ВВП России может вырасти на 1,3% в 2024 году. Такой прогноз выпустил Всемирный банк. Также в 2025 году ожидается подъем ВВП на 0,9%. «Всемирный банк ожидает, что ВВП России вырастет в 2024 году на 1,3%, а в 2025 — на 0,9%», — передает данные доклада агентство ТАСС. В следующем году он может вырасти на 0,9%. Уточняется, что по итогам 2023 года рост экономики РФ составил 2,6%. Ранее рейтинговое агентство АКРА составило свой прогноз, касающийся темпов роста российской экономики. Согласно данным, в 2024 году рост ВВП составит всего лишь 0,5%-0,3%. При этом в 2025 году он достигнет от 1% до 2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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