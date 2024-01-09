Шарлот покаялся перед Патриархом Кириллом

Шарлот, находясь в СИЗО, отправил письмо с извинениями Патриарху Кириллу

09 января 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Эдурад Шарлот заявил, что готов исполнять патриотические песни после освобождения Фото: Альберт Дзень/ТАСС Певец Эдуард Шарлот, являющийся фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Музыкант попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину. «Около двух недель назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, в котором попросил прощения. Певец также сообщил, что кается во всем и готов искупить вину», — передает telegram-канал Baza. Также певец в своем письме заявил, что, находясь в СИЗО, пишет патриотические произведения, с которыми в дальнейшем готов выступать. Однако для этого Шарлота нужно выпустить на волю. Ранее певец сжег российский паспорт, сказав, что не чувствует себя гражданином страны. Также он заявил о намерении отправиться в Киев, напоминает Life . Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября, пишет MK.RU .

Певец Эдуард Шарлот, являющийся фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Музыкант попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину. «Около двух недель назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, в котором попросил прощения. Певец также сообщил, что кается во всем и готов искупить вину», — передает telegram-канал Baza. Также певец в своем письме заявил, что, находясь в СИЗО, пишет патриотические произведения, с которыми в дальнейшем готов выступать. Однако для этого Шарлота нужно выпустить на волю. Ранее певец сжег российский паспорт, сказав, что не чувствует себя гражданином страны. Также он заявил о намерении отправиться в Киев, напоминает Life. Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября, пишет MK.RU.