Шарлот покаялся перед Патриархом Кириллом

Шарлот, находясь в СИЗО, отправил письмо с извинениями Патриарху Кириллу
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдурад Шарлот заявил, что готов исполнять патриотические песни после освобождения Фото:

Певец Эдуард Шарлот, являющийся фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Музыкант попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину.

«Около двух недель назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, в котором попросил прощения. Певец также сообщил, что кается во всем и готов искупить вину», — передает telegram-канал Baza.

Также певец в своем письме заявил, что, находясь в СИЗО, пишет патриотические произведения, с которыми в дальнейшем готов выступать. Однако для этого Шарлота нужно выпустить на волю.

Ранее певец сжег российский паспорт, сказав, что не чувствует себя гражданином страны. Также он заявил о намерении отправиться в Киев, напоминает Life. Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября, пишет MK.RU.

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Певец Эдуард Шарлот, являющийся фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Музыкант попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину. «Около двух недель назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, в котором попросил прощения. Певец также сообщил, что кается во всем и готов искупить вину», — передает telegram-канал Baza. Также певец в своем письме заявил, что, находясь в СИЗО, пишет патриотические произведения, с которыми в дальнейшем готов выступать. Однако для этого Шарлота нужно выпустить на волю. Ранее певец сжег российский паспорт, сказав, что не чувствует себя гражданином страны. Также он заявил о намерении отправиться в Киев, напоминает Life. Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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