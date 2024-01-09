Шарлот покаялся перед Патриархом Кириллом

Певец Эдуард Шарлот, являющийся фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Музыкант попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину.
«Около двух недель назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, в котором попросил прощения. Певец также сообщил, что кается во всем и готов искупить вину», — передает telegram-канал Baza.
Также певец в своем письме заявил, что, находясь в СИЗО, пишет патриотические произведения, с которыми в дальнейшем готов выступать. Однако для этого Шарлота нужно выпустить на волю.
Ранее певец сжег российский паспорт, сказав, что не чувствует себя гражданином страны. Также он заявил о намерении отправиться в Киев, напоминает
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