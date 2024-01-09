Вице-мэр Сургута оказался крайним в конфликте вице-губернатора ХМАО с подрядчиками. Инсайд

Вице-мэр Сургута Шаров получил выговор из-за не введенных в эксплуатацию домов

09 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Вице-мэр Сургута получил выговор (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-мэр Сургута Виталий Шаров, курирующий стройблок, оказался крайним в конфликте вице-губернатора ХМАО Ольги Литовой с подрядчиками. Источник URA.RU в местном политическом истеблишменте рассказал журналисту, что чиновник получил выговор за срыв ввода в эксплуатацию домов, которые должны были сдать до конца 2023 года. «Шарова наказали из-за домов, которые так и не удалось ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. При этом, у сургутского стройблока не было рычагов влияния на подрядчиков — те в течение года жаловались губернатору на Жилстройнадзор, который курирует Литова, и заявляли о том, что ведомство фактически заблокировало ввод домов. Администрации города пришлось пожертвовать главой депстроя Александром Коноваловым, а вышестоящий вице-мэр по строительству Шаров отделался выговором. В итоге, ответственность разделили мэрия Сургута и подрядчики, а замгубернатора вышла сухой из воды», — сообщает инсайдер. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова устроила своему заму Литовой разнос. Причиной стало невыполнение плана по вводу жилья.

Вице-мэр Сургута Виталий Шаров, курирующий стройблок, оказался крайним в конфликте вице-губернатора ХМАО Ольги Литовой с подрядчиками. Источник URA.RU в местном политическом истеблишменте рассказал журналисту, что чиновник получил выговор за срыв ввода в эксплуатацию домов, которые должны были сдать до конца 2023 года. «Шарова наказали из-за домов, которые так и не удалось ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. При этом, у сургутского стройблока не было рычагов влияния на подрядчиков — те в течение года жаловались губернатору на Жилстройнадзор, который курирует Литова, и заявляли о том, что ведомство фактически заблокировало ввод домов. Администрации города пришлось пожертвовать главой депстроя Александром Коноваловым, а вышестоящий вице-мэр по строительству Шаров отделался выговором. В итоге, ответственность разделили мэрия Сургута и подрядчики, а замгубернатора вышла сухой из воды», — сообщает инсайдер. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова устроила своему заму Литовой разнос. Причиной стало невыполнение плана по вводу жилья.