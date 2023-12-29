Губернатор ХМАО устроила разнос своему заму. Инсайд

Губернатор ХМАО выразила недовольство своим замом Литовой из-за ввода жилья
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила разнос своему заместителю Ольге Литовой. Причиной стало отставание округа от федерального плана по вводу жилья. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Подчиненные Литовой из Жилстройнадзора в течение года выясняли отношения с сургутскими застройщиками, и это в один момент даже привело к тому, что жалобы строителей оказались на рабочем столе у главы региона. Теперь ЖСН блокирует ввод новостроек в Сургуте. В итоге, Югра рискует не дотянуть до необходимых показателей, за которые нужно отчитаться перед Минстроем. Так что в ситуацию пришлось вмешаться самой Комаровой», — рассказал инсайдер.

По данным информатора, с отставанием по вводу жилья столкнулись и другие муниципалитеты, в том числе Нижневартовск и Октябрьский район. В правительстве Югры отказались комментировать информацию о разносе. Однако уточнили, что у «Жилстройнадзора есть полномочия и правовые решения, которыми он руководствуется при приемке объектов».

Вице-губернатор Литова не ответила на звонок журналиста. В пресс-службу Жилстройнадзора ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО встали на сторону Литовой в конфликте с крупным подрядчиком. Компания заявила о затягивании экспертиз по вводу объектов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила разнос своему заместителю Ольге Литовой. Причиной стало отставание округа от федерального плана по вводу жилья. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Подчиненные Литовой из Жилстройнадзора в течение года выясняли отношения с сургутскими застройщиками, и это в один момент даже привело к тому, что жалобы строителей оказались на рабочем столе у главы региона. Теперь ЖСН блокирует ввод новостроек в Сургуте. В итоге, Югра рискует не дотянуть до необходимых показателей, за которые нужно отчитаться перед Минстроем. Так что в ситуацию пришлось вмешаться самой Комаровой», — рассказал инсайдер. По данным информатора, с отставанием по вводу жилья столкнулись и другие муниципалитеты, в том числе Нижневартовск и Октябрьский район. В правительстве Югры отказались комментировать информацию о разносе. Однако уточнили, что у «Жилстройнадзора есть полномочия и правовые решения, которыми он руководствуется при приемке объектов». Вице-губернатор Литова не ответила на звонок журналиста. В пресс-службу Жилстройнадзора ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО встали на сторону Литовой в конфликте с крупным подрядчиком. Компания заявила о затягивании экспертиз по вводу объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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