08 января 2024

Власти Салехарда изменили автобусный маршрут по просьбе жителей. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, зима, автобус
В Салехарде поменялся маршрут автобуса № 8 Фото:

В Салехарде (ЯНАО) изменили схему движения автобуса, следующего по восьмому маршруту. При этом конечные остановки остались прежними, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«По просьбам жителей автобусный маршрут № 8 расширен. Конечным пунктом у маршрута Nº 8 является остановка „Школа Nº 6“. Но теперь маршрут проходит через улицу Объездная», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», рядом с магазином «УралКамаз». В транспортном предприятии считают, что эти изменения сделают поездки «более комфортными и удобными».

Схема маршрута автобуса № 8 с изменениями
Схема маршрута автобуса № 8 с изменениями
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) изменили схему движения автобуса, следующего по восьмому маршруту. При этом конечные остановки остались прежними, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «По просьбам жителей автобусный маршрут № 8 расширен. Конечным пунктом у маршрута Nº 8 является остановка „Школа Nº 6“. Но теперь маршрут проходит через улицу Объездная», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», рядом с магазином «УралКамаз». В транспортном предприятии считают, что эти изменения сделают поездки «более комфортными и удобными».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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