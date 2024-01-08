В Салехарде поменялся маршрут автобуса № 8
В Салехарде (ЯНАО) изменили схему движения автобуса, следующего по восьмому маршруту. При этом конечные остановки остались прежними, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.
«По просьбам жителей автобусный маршрут № 8 расширен. Конечным пунктом у маршрута Nº 8 является остановка „Школа Nº 6“. Но теперь маршрут проходит через улицу Объездная», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», рядом с магазином «УралКамаз». В транспортном предприятии считают, что эти изменения сделают поездки «более комфортными и удобными».
Схема маршрута автобуса № 8 с изменениями
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