Вокалисту «Щенков» вручили повестку после полуголого выступления

09 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

После ареста Максим Моисеев получил повестку в военкомат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вокалисту группы «Щенки» Максиму Моисееву вручили повестку в военкомат после его выступления на концерте с носком на половом члене. Об этом написали в telegram-канале «Mash на Мойке». «Максиму Моисееву, солисту „Щенков“, помимо назначения наказания, вручили повестку в военкомат», — говорится в сообщении telegram-канала. В СМИ уточнили, что это было сделано для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных. При этом певец уже удалил свой личный tg-канал. Концерт группы «Щенки» 9 января вышел на сцену с носком на половом органе. В ходе выступления единственный предмет одежды слетел, оставив музыканта полностью голым перед зрителями. После этого фронтмен был задержан в аэропорту Пулково. Недавно стало известно, что Калининский суд арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство. Похожая судьба ждала рэпера Николая Валисльева (Vacio), который заявился с носком на половом члене на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, сообщают « Дни.ру ». Музыкант также провел 15 суток под арестом за мелкое хулиганство, после чего получил повестку, пишет «Ридус».

Вокалисту группы «Щенки» Максиму Моисееву вручили повестку в военкомат после его выступления на концерте с носком на половом члене. Об этом написали в telegram-канале «Mash на Мойке». «Максиму Моисееву, солисту „Щенков“, помимо назначения наказания, вручили повестку в военкомат», — говорится в сообщении telegram-канала. В СМИ уточнили, что это было сделано для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных. При этом певец уже удалил свой личный tg-канал. Концерт группы «Щенки» 9 января вышел на сцену с носком на половом органе. В ходе выступления единственный предмет одежды слетел, оставив музыканта полностью голым перед зрителями. После этого фронтмен был задержан в аэропорту Пулково. Недавно стало известно, что Калининский суд арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство. Похожая судьба ждала рэпера Николая Валисльева (Vacio), который заявился с носком на половом члене на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, сообщают «Дни.ру». Музыкант также провел 15 суток под арестом за мелкое хулиганство, после чего получил повестку, пишет «Ридус».