Вокалисту «Щенков» вручили повестку после полуголого выступления

Вокалисту группы «Щенки» Максиму Моисееву вручили повестку в военкомат после его выступления на концерте с носком на половом члене. Об этом написали в telegram-канале «Mash на Мойке».
«Максиму Моисееву, солисту „Щенков“, помимо назначения наказания, вручили повестку в военкомат», — говорится в сообщении telegram-канала. В СМИ уточнили, что это было сделано для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных. При этом певец уже удалил свой личный tg-канал.
Концерт группы «Щенки» 9 января вышел на сцену с носком на половом органе. В ходе выступления единственный предмет одежды слетел, оставив музыканта полностью голым перед зрителями. После этого фронтмен был задержан в аэропорту Пулково. Недавно стало известно, что Калининский суд арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство.
Похожая судьба ждала рэпера Николая Валисльева (Vacio), который заявился с носком на половом члене на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, сообщают «Дни.ру». Музыкант также провел 15 суток под арестом за мелкое хулиганство, после чего получил повестку, пишет «Ридус».
Вокалисту группы «Щенки» Максиму Моисееву вручили повестку в военкомат после его выступления на концерте с носком на половом члене. Об этом написали в telegram-канале «Mash на Мойке». «Максиму Моисееву, солисту „Щенков“, помимо назначения наказания, вручили повестку в военкомат», — говорится в сообщении telegram-канала. В СМИ уточнили, что это было сделано для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных. При этом певец уже удалил свой личный tg-канал. Концерт группы «Щенки» 9 января вышел на сцену с носком на половом органе. В ходе выступления единственный предмет одежды слетел, оставив музыканта полностью голым перед зрителями. После этого фронтмен был задержан в аэропорту Пулково. Недавно стало известно, что Калининский суд арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство. Похожая судьба ждала рэпера Николая Валисльева (Vacio), который заявился с носком на половом члене на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, сообщают «Дни.ру». Музыкант также провел 15 суток под арестом за мелкое хулиганство, после чего получил повестку, пишет «Ридус».