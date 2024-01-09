У умершего младенца из поезда Москва-Чита пермские врачи обнаружили грипп

10 января 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Врачам не удалось спасти семимесячную девочку, заболевшую гриппом Фото: Илья Московец © URA.RU У семилетней девочки, умершей в поезде Москва — Чита, пермские врачи обнаружили грипп. Об этом сообщается в telegram-канале «RT на русском». «В поезде Москва — Чита семилетняя девочка потеряла сознание и позже произошла клиническая смерть. В Кунгуре врачи взяли анализы, подтвердившие, что у ребенка был грипп», — сообщила изданию мать девочки. У самой матери и двух других ее детей сейчас те же симптомы: температура около 38 градусов и слабость. На данный момент они находятся в больнице Пермского края. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.

У семилетней девочки, умершей в поезде Москва — Чита, пермские врачи обнаружили грипп. Об этом сообщается в telegram-канале «RT на русском». «В поезде Москва — Чита семилетняя девочка потеряла сознание и позже произошла клиническая смерть. В Кунгуре врачи взяли анализы, подтвердившие, что у ребенка был грипп», — сообщила изданию мать девочки. У самой матери и двух других ее детей сейчас те же симптомы: температура около 38 градусов и слабость. На данный момент они находятся в больнице Пермского края. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.