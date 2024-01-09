У умершего младенца из поезда Москва-Чита пермские врачи обнаружили грипп

Врачам не удалось спасти семимесячную девочку, заболевшую гриппом
У семилетней девочки, умершей в поезде Москва — Чита, пермские врачи обнаружили грипп. Об этом сообщается в telegram-канале «RT на русском».
«В поезде Москва — Чита семилетняя девочка потеряла сознание и позже произошла клиническая смерть. В Кунгуре врачи взяли анализы, подтвердившие, что у ребенка был грипп», — сообщила изданию мать девочки.
У самой матери и двух других ее детей сейчас те же симптомы: температура около 38 градусов и слабость. На данный момент они находятся в больнице Пермского края.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
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