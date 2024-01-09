09 января 2024

У умершего младенца из поезда Москва-Чита пермские врачи обнаружили грипп

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, медицина, реанимация, скорая помошь
Врачам не удалось спасти семимесячную девочку, заболевшую гриппом Фото:

У семилетней девочки, умершей в поезде Москва — Чита, пермские врачи обнаружили грипп. Об этом сообщается в telegram-канале «RT на русском».

«В поезде Москва — Чита семилетняя девочка потеряла сознание и позже произошла клиническая смерть. В Кунгуре врачи взяли анализы, подтвердившие, что у ребенка был грипп», — сообщила изданию мать девочки.

У самой матери и двух других ее детей сейчас те же симптомы: температура около 38 градусов и слабость. На данный момент они находятся в больнице Пермского края.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.

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У семилетней девочки, умершей в поезде Москва — Чита, пермские врачи обнаружили грипп. Об этом сообщается в telegram-канале «RT на русском». «В поезде Москва — Чита семилетняя девочка потеряла сознание и позже произошла клиническая смерть. В Кунгуре врачи взяли анализы, подтвердившие, что у ребенка был грипп», — сообщила изданию мать девочки. У самой матери и двух других ее детей сейчас те же симптомы: температура около 38 градусов и слабость. На данный момент они находятся в больнице Пермского края. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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