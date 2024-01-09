Президент Эквадора ввел в стране режим вооруженного конфликта

10 января 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Режим вооруженного конфликта введен по поручению Даниэля Нобоа Фото: Официальный сайт президента Украины В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа. «В Эквадоре вводится режим внутреннего вооруженного конфликта. Из указа следует призыв определить более 20 организованных преступных группировок, как террористические организации», — сообщил Нобоа. Его слова приводит газета El Universo . Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием. Во время прямого эфира они взяли в заложники ведущих новостей, о требованиях захватчиков не сообщается, передает «Национальная служба новостей».

В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа. «В Эквадоре вводится режим внутреннего вооруженного конфликта. Из указа следует призыв определить более 20 организованных преступных группировок, как террористические организации», — сообщил Нобоа. Его слова приводит газета El Universo. Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием. Во время прямого эфира они взяли в заложники ведущих новостей, о требованиях захватчиков не сообщается, передает «Национальная служба новостей».