Юрист рассказал, как меньше платить за жилье зимой

Юрист Гусятников: при перебоях с теплом и горячей водой платить можно меньше

10 января 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

В крайних случаях с УК можно запросить штраф и перерасчет, считает Гусятников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За оказание некачественных коммунальных услуг россияне могут потребовать перерасчет, а в крайних случаях обращаться в суд с требованиями выписать штраф управляющей компании (УК). Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Требовать перерасчет можно в моменты, когда температура в помещениях ниже нормы в 18 градусов, в угловых комнатах 20 градусов. Также, когда тепло не подается в помещение дольше, чем установлено законом», — передает издание «Прайм» слова Гусятникова. Юрист напомнил, что в течение целого месяца суммарно отопление не могут отключать более чем на 24 часа. Чтобы подать заявление на перерасчет и подтвердить отсутствие тепла дольше нормативного срок, необходимо пригласить специалиста УК, который составит акт и замерит температуру. То же самое и с горячей водой, специалист обязан зафиксировать ее отключение. «Если УК отказывается делать перерасчет, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилищную инспекцию и в суд, где помимо перерасчета можно запросить штраф в размере 50% от суммы взыскания», — подчеркнул эксперт. Ранее ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) создали устройство, позволяющее гражданам экономить на отоплении. Система позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, содержащийся в вентиляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За оказание некачественных коммунальных услуг россияне могут потребовать перерасчет, а в крайних случаях обращаться в суд с требованиями выписать штраф управляющей компании (УК). Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Требовать перерасчет можно в моменты, когда температура в помещениях ниже нормы в 18 градусов, в угловых комнатах 20 градусов. Также, когда тепло не подается в помещение дольше, чем установлено законом», — передает издание «Прайм» слова Гусятникова. Юрист напомнил, что в течение целого месяца суммарно отопление не могут отключать более чем на 24 часа. Чтобы подать заявление на перерасчет и подтвердить отсутствие тепла дольше нормативного срок, необходимо пригласить специалиста УК, который составит акт и замерит температуру. То же самое и с горячей водой, специалист обязан зафиксировать ее отключение. «Если УК отказывается делать перерасчет, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилищную инспекцию и в суд, где помимо перерасчета можно запросить штраф в размере 50% от суммы взыскания», — подчеркнул эксперт. Ранее ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) создали устройство, позволяющее гражданам экономить на отоплении. Система позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, содержащийся в вентиляции.