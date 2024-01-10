Юрист рассказал, как меньше платить за жилье зимой

Юрист Гусятников: при перебоях с теплом и горячей водой платить можно меньше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, жкх, платежи, мелочь, купюры, деньги, быстроденьги, кредит на квартиру, платеж жкх
В крайних случаях с УК можно запросить штраф и перерасчет, считает Гусятников Фото:

За оказание некачественных коммунальных услуг россияне могут потребовать перерасчет, а в крайних случаях обращаться в суд с требованиями выписать штраф управляющей компании (УК). Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Требовать перерасчет можно в моменты, когда температура в помещениях ниже нормы в 18 градусов, в угловых комнатах 20 градусов. Также, когда тепло не подается в помещение дольше, чем установлено законом», — передает издание «Прайм» слова Гусятникова. Юрист напомнил, что в течение целого месяца суммарно отопление не могут отключать более чем на 24 часа.

Чтобы подать заявление на перерасчет и подтвердить отсутствие тепла дольше нормативного срок, необходимо пригласить специалиста УК, который составит акт и замерит температуру. То же самое и с горячей водой, специалист обязан зафиксировать ее отключение. «Если УК отказывается делать перерасчет, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилищную инспекцию и в суд, где помимо перерасчета можно запросить штраф в размере 50% от суммы взыскания», — подчеркнул эксперт.

Ранее ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) создали устройство, позволяющее гражданам экономить на отоплении. Система позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, содержащийся в вентиляции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За оказание некачественных коммунальных услуг россияне могут потребовать перерасчет, а в крайних случаях обращаться в суд с требованиями выписать штраф управляющей компании (УК). Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Требовать перерасчет можно в моменты, когда температура в помещениях ниже нормы в 18 градусов, в угловых комнатах 20 градусов. Также, когда тепло не подается в помещение дольше, чем установлено законом», — передает издание «Прайм» слова Гусятникова. Юрист напомнил, что в течение целого месяца суммарно отопление не могут отключать более чем на 24 часа. Чтобы подать заявление на перерасчет и подтвердить отсутствие тепла дольше нормативного срок, необходимо пригласить специалиста УК, который составит акт и замерит температуру. То же самое и с горячей водой, специалист обязан зафиксировать ее отключение. «Если УК отказывается делать перерасчет, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилищную инспекцию и в суд, где помимо перерасчета можно запросить штраф в размере 50% от суммы взыскания», — подчеркнул эксперт. Ранее ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) создали устройство, позволяющее гражданам экономить на отоплении. Система позволяет передавать внутрь помещения теплый воздух, содержащийся в вентиляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...