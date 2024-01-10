Вице-спикеров ГД обяжут ездить на Aurus, а глав комитетов на Lada

10 января 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Глав комитетов и рядовых депутатов Госдумы могут обязать ездить на Lada Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму РФ поступили 33 автомобиля Lada Vesta, на которые с этого года должны будут пересесть депутаты. Руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus, сообщил источник в аппарате нижней палаты. «В Госдуму поступили 22 автомобиля Lada Vesta — на них должны пересесть депутаты. При этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Также в этом году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством палаты, поэтому вице-спикеры и руководители фракций будут ездить на Aurus», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника. Главам комитетов, по информации издания, могут предоставить новую модель Lada. На данный момент за ними закреплены автомобили BMW и Genesis. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. По его словам, замена автопарка будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.

В Госдуму РФ поступили 33 автомобиля Lada Vesta, на которые с этого года должны будут пересесть депутаты. Руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus, сообщил источник в аппарате нижней палаты. «В Госдуму поступили 22 автомобиля Lada Vesta — на них должны пересесть депутаты. При этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Также в этом году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством палаты, поэтому вице-спикеры и руководители фракций будут ездить на Aurus», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника. Главам комитетов, по информации издания, могут предоставить новую модель Lada. На данный момент за ними закреплены автомобили BMW и Genesis. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. По его словам, замена автопарка будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.