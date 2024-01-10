Вице-спикеров ГД обяжут ездить на Aurus, а глав комитетов на Lada

В Госдуму РФ поступили 33 автомобиля Lada Vesta, на которые с этого года должны будут пересесть депутаты. Руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus, сообщил источник в аппарате нижней палаты.
«В Госдуму поступили 22 автомобиля Lada Vesta — на них должны пересесть депутаты. При этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Также в этом году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством палаты, поэтому вице-спикеры и руководители фракций будут ездить на Aurus», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника.
Главам комитетов, по информации издания, могут предоставить новую модель Lada. На данный момент за ними закреплены автомобили BMW и Genesis.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. По его словам, замена автопарка будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.