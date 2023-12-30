Володин заявил, что депутаты начинают пересаживаться на отечественные авто

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин поделился, что замена автопарка будет происходить постепенно Фото:

Депутаты Госдумы в 2024 году станут пересаживаться на отечественные автомобили. Теперь они будут ездить на «Москвичах», «Ладах» и «Аурусах», поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В гараж ГД поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит сайт Госдумы. Теперь за каждым депутатам будет закреплена машина отечественного производства, среди которых такие марки: «Москвич», «Лада», «Аурус».

Еще в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому чиновники должны пересесть на отечественные машины, передает МК.RU. В последний раз эта мера обсуждалась 26 лет назад.

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Депутаты Госдумы в 2024 году станут пересаживаться на отечественные автомобили. Теперь они будут ездить на «Москвичах», «Ладах» и «Аурусах», поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В гараж ГД поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит сайт Госдумы. Теперь за каждым депутатам будет закреплена машина отечественного производства, среди которых такие марки: «Москвич», «Лада», «Аурус». Еще в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому чиновники должны пересесть на отечественные машины, передает МК.RU. В последний раз эта мера обсуждалась 26 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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