Ранее судимый курганец получил срок за избиение женщины

10 января 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Суд приговорил курганца к исправительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к исправительным работам за избиение женщины. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Виновный будет отбывать наказание в МКП Теплосеть», — говорится в документе. Подсудимый избил женщину, будучи судимым за истязание. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул потерпевшую, после чего нанес пять ударов кулаком ей по лицу. В суде он согласился с предъявленным ему обвинением, а потерпевшая не пришла на заседание.

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к исправительным работам за избиение женщины. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Виновный будет отбывать наказание в МКП Теплосеть», — говорится в документе. Подсудимый избил женщину, будучи судимым за истязание. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул потерпевшую, после чего нанес пять ударов кулаком ей по лицу. В суде он согласился с предъявленным ему обвинением, а потерпевшая не пришла на заседание.