09 января 2024

Ранее судимый курганец получил срок за избиение женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил курганца к исправительным работам Фото:

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к исправительным работам за избиение женщины. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Виновный будет отбывать наказание в МКП Теплосеть», — говорится в документе.

Подсудимый избил женщину, будучи судимым за истязание. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул потерпевшую, после чего нанес пять ударов кулаком ей по лицу. В суде он согласился с предъявленным ему обвинением, а потерпевшая не пришла на заседание.

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Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к исправительным работам за избиение женщины. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Виновный будет отбывать наказание в МКП Теплосеть», — говорится в документе. Подсудимый избил женщину, будучи судимым за истязание. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул потерпевшую, после чего нанес пять ударов кулаком ей по лицу. В суде он согласился с предъявленным ему обвинением, а потерпевшая не пришла на заседание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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