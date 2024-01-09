Ранее судимый курганец получил срок за избиение женщины

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к исправительным работам за избиение женщины. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда.
«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Виновный будет отбывать наказание в МКП Теплосеть», — говорится в документе.
Подсудимый избил женщину, будучи судимым за истязание. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул потерпевшую, после чего нанес пять ударов кулаком ей по лицу. В суде он согласился с предъявленным ему обвинением, а потерпевшая не пришла на заседание.
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