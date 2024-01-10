В Росптицесоюзе дали неутешительный прогноз по ценам на яйца

Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, яйца, пятерочка, магазин, продукты питания
Галина Бобылева сообщила, что поставки из-за рубежа не помогут снизить стоимость яиц Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их стоимости. Об этом сообщила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

«Яйцо дешевле не станет <…> Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют», — заявила Бобылева в беседе с «Парламентской газетой». Она подчеркнула, что поставки из-за рубежа не принесут положительного эффекта для стоимости.

По ее словам, единственным выходом из данной ситуации может стать только ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Она отметила, что 110-125 рублей за десяток яиц — это адекватная стоимость для такого продукта. Бобылева подчеркнула, что закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент не меньше, чем на продукцию российских производителей.

Ранее в РФ резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. В ФАС сообщили, что предложение ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% поддержали несколько крупных российских ритейлеров, передает «Ридус». Ведомство возбудило уголовные дела в отношении нескольких производителей яиц из-за повышения цен, сообщает РАПСИ. В Россельхознадзоре отметили, что в РФ уже доставили две партии яиц из Турции.

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Поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их стоимости. Об этом сообщила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. «Яйцо дешевле не станет <…> Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют», — заявила Бобылева в беседе с «Парламентской газетой». Она подчеркнула, что поставки из-за рубежа не принесут положительного эффекта для стоимости. По ее словам, единственным выходом из данной ситуации может стать только ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Она отметила, что 110-125 рублей за десяток яиц — это адекватная стоимость для такого продукта. Бобылева подчеркнула, что закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент не меньше, чем на продукцию российских производителей. Ранее в РФ резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. В ФАС сообщили, что предложение ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% поддержали несколько крупных российских ритейлеров, передает «Ридус». Ведомство возбудило уголовные дела в отношении нескольких производителей яиц из-за повышения цен, сообщает РАПСИ. В Россельхознадзоре отметили, что в РФ уже доставили две партии яиц из Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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