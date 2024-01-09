Перед Новым годом тюменец после ссоры убил и расчленил свою подругу

В Ишиме (Тюменская область) задержан мужчина, который обвиняется в убийстве местной жительницы, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, в канун Нового года он поссорился со своей знакомой, после чего убил ее, а труп расчленил и выбросил в мусор.
«По версии следствия, 27 декабря 2023 года в дневное время обвиняемый, находясь в подвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в городе Ишиме, в результате конфликтной ситуации со своей знакомой совершил ее убийство. С целью сокрытия следов преступления, фигурант выкинул останки в мусорные баки», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Останки женщины были обнаружены на мусоросортировочном заводе. В СК уточнили, что мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение. Следствием устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.
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