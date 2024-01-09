09 января 2024

Экс-замминистра пермского минздрава возглавил министерство Тамбовской области

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель
О назначении Михаила Мальцева стало известно на еженедельной планерке Фото:

Экс-главврач пермского клинического наркодиспансера и бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев возглавил министерство соцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского правительства.

«Мальцев назначен исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом на еженедельной планерке заявил глава региона Максим Егоров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Мальцев родился и получил образование в Перми. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2020 по 2023 годы работал главным врачом краевого наркодиспансера. В ноябре 2023 года он был назначен на должность советника губернатора Тамбовской области.

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Экс-главврач пермского клинического наркодиспансера и бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев возглавил министерство соцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского правительства. «Мальцев назначен исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом на еженедельной планерке заявил глава региона Максим Егоров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Мальцев родился и получил образование в Перми. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2020 по 2023 годы работал главным врачом краевого наркодиспансера. В ноябре 2023 года он был назначен на должность советника губернатора Тамбовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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