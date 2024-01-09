Экс-замминистра пермского минздрава возглавил министерство Тамбовской области

10 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

О назначении Михаила Мальцева стало известно на еженедельной планерке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главврач пермского клинического наркодиспансера и бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев возглавил министерство соцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского правительства. «Мальцев назначен исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом на еженедельной планерке заявил глава региона Максим Егоров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Мальцев родился и получил образование в Перми. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2020 по 2023 годы работал главным врачом краевого наркодиспансера. В ноябре 2023 года он был назначен на должность советника губернатора Тамбовской области.

Экс-главврач пермского клинического наркодиспансера и бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев возглавил министерство соцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского правительства. «Мальцев назначен исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом на еженедельной планерке заявил глава региона Максим Егоров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Мальцев родился и получил образование в Перми. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2020 по 2023 годы работал главным врачом краевого наркодиспансера. В ноябре 2023 года он был назначен на должность советника губернатора Тамбовской области.