09 января 2024

Полиция ХМАО заподозрила напавшего на семью участника СВО в хулиганстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полиция установила злоумышленника и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото:

Полиция Радужного возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, которого подозревают в избиении участника спецоперации и его жены в ночном клубе «Зодиак». Информация опубликована в официальном telegram-канале УМВД ХМАО «Полиция Югры».

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина из хулиганский побуждений нанес потерпевшей не менее двух ударов руками и ногами. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. „А“ ч.1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Проводится расследование», — указано в публикации.

Инцидент произошел 1 января. Жена бойца СВО написала в соцсетях пост о том, что на нее и ее мужа напали в ночном клубе. Супруг был в военной форме и приехал в отпуск домой на праздники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, злоумышленник ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.

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Полиция Радужного возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, которого подозревают в избиении участника спецоперации и его жены в ночном клубе «Зодиак». Информация опубликована в официальном telegram-канале УМВД ХМАО «Полиция Югры». «Полицейские установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина из хулиганский побуждений нанес потерпевшей не менее двух ударов руками и ногами. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. „А“ ч.1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Проводится расследование», — указано в публикации. Инцидент произошел 1 января. Жена бойца СВО написала в соцсетях пост о том, что на нее и ее мужа напали в ночном клубе. Супруг был в военной форме и приехал в отпуск домой на праздники. Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, злоумышленник ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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