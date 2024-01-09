Полиция ХМАО заподозрила напавшего на семью участника СВО в хулиганстве

Полиция установила злоумышленника и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Радужного возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, которого подозревают в избиении участника спецоперации и его жены в ночном клубе «Зодиак». Информация опубликована в официальном telegram-канале УМВД ХМАО «Полиция Югры».

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина из хулиганский побуждений нанес потерпевшей не менее двух ударов руками и ногами. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. „А“ ч.1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Проводится расследование», — указано в публикации.

Инцидент произошел 1 января. Жена бойца СВО написала в соцсетях пост о том, что на нее и ее мужа напали в ночном клубе. Супруг был в военной форме и приехал в отпуск домой на праздники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, злоумышленник ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.