Куда в Тюмени сдать елку после праздников

В Тюмени сдать елку на переработку можно в зоопарк или в специальный пункт

Елки будет принимать в специальных точках сбора и местном зоопарке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени первые живые елки начали оказываться в мусорных баках уже через несколько дней после Нового года. Редакция URA.RU выяснила, куда еще можно сдать хвойные деревья на переработку и утилизацию.

Уже сейчас пихты, елки и сосны принимают в Тюменском зоопарке 27 км Ялуторовского тракта. Деревья пойдут на подстилки и корм животным.

Несколько лет в Тюмени курсировал «ЭкоМобиль», который точено курсировал по городу и собирал деревья. В этом году активисты трансформировали акцию и организовали Общегородской сбор елок. Точные даты и места сбора будут известны чуть позже. Сбор будет идти целый месяц.

Правила приема елок в переработку:

— не подлежат переработке натуральные деревья, обработанные декоративным снегом и украшенные декором, которые невозможно снять;

— с остальных натуральных деревьев нужно убрать все украшения;

— подготовьте дерево к транспортировке. Лучший способ — завернуть в большой кусок ткани, старый пододеяльник или штору, например;

— приготовьте с собой инструменты: ножницы, канцелярский нож. На точке сдачи елочку нужно развернуть и оставить без упаковки.