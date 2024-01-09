09 января 2024

Куда в Тюмени сдать елку после праздников

В Тюмени сдать елку на переработку можно в зоопарк или в специальный пункт
© Служба новостей «URA.RU»
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Елки будет принимать в специальных точках сбора и местном зоопарке Фото:

В Тюмени первые живые елки начали оказываться в мусорных баках уже через несколько дней после Нового года. Редакция URA.RU выяснила, куда еще можно сдать хвойные деревья на переработку и утилизацию.

Уже сейчас пихты, елки и сосны принимают в Тюменском зоопарке 27 км Ялуторовского тракта. Деревья пойдут на подстилки и корм животным.

Несколько лет в Тюмени курсировал «ЭкоМобиль», который точено курсировал по городу и собирал деревья. В этом году активисты трансформировали акцию и организовали Общегородской сбор елок. Точные даты и места сбора будут известны чуть позже. Сбор будет идти целый месяц.

Правила приема елок в переработку:

— не подлежат переработке натуральные деревья, обработанные декоративным снегом и украшенные декором, которые невозможно снять;

— с остальных натуральных деревьев нужно убрать все украшения;

— подготовьте дерево к транспортировке. Лучший способ — завернуть в большой кусок ткани, старый пододеяльник или штору, например;

— приготовьте с собой инструменты: ножницы, канцелярский нож. На точке сдачи елочку нужно развернуть и оставить без упаковки.

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В Тюмени первые живые елки начали оказываться в мусорных баках уже через несколько дней после Нового года. Редакция URA.RU выяснила, куда еще можно сдать хвойные деревья на переработку и утилизацию. Уже сейчас пихты, елки и сосны принимают в Тюменском зоопарке 27 км Ялуторовского тракта. Деревья пойдут на подстилки и корм животным. Несколько лет в Тюмени курсировал «ЭкоМобиль», который точено курсировал по городу и собирал деревья. В этом году активисты трансформировали акцию и организовали Общегородской сбор елок. Точные даты и места сбора будут известны чуть позже. Сбор будет идти целый месяц. Правила приема елок в переработку: — не подлежат переработке натуральные деревья, обработанные декоративным снегом и украшенные декором, которые невозможно снять; — с остальных натуральных деревьев нужно убрать все украшения; — подготовьте дерево к транспортировке. Лучший способ — завернуть в большой кусок ткани, старый пододеяльник или штору, например; — приготовьте с собой инструменты: ножницы, канцелярский нож. На точке сдачи елочку нужно развернуть и оставить без упаковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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