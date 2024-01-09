Мэрия Челябинска извинилась перед горожанами за пробки на дорогах

Дорожная обстановка в Челябинске остается напряженной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Челябинска принесла извинения горожанам за напряженную дорожную обстановку. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации города.

«Дорожная обстановка в Челябинске остается напряженной. По ряду объективных причин в городе в часы пик фиксируются серьезные заторы. Утром зафиксировано большое количество дорожных аварий. Приносим извинения жителям Челябинска за доставляемые неудобства», — указано в telegram-канале администрации Челябинска.

По данным мэрии, за ночь дорожники усиленно вывозили снег и устраняли колеи и заужения дороги с помощью дополнительных грейдеров и шнекороторных машин. При этом многие водители общественного транспорта до сих пор находятся на больничном (96 человек) и в отпусках (35 человек).

«Транспортные предприятия ведут работу с персоналом, отзывают, по возможности, водителей из отпусков. 19 водителей подтвердили возможность выхода на линию из отпуска», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании 9 января раскритиковал работу дорожных служб во время снегопада. По словам главы региона, дорожную технику надо было выводить на дороги как можно скорее.