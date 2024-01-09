09 января 2024

Мэрия Челябинска извинилась перед горожанами за пробки на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, уборка снега, коммунальные службы, снегопад, уборка тротуара, падает снег
Дорожная обстановка в Челябинске остается напряженной Фото:

Мэрия Челябинска принесла извинения горожанам за напряженную дорожную обстановку. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации города.

«Дорожная обстановка в Челябинске остается напряженной. По ряду объективных причин в городе в часы пик фиксируются серьезные заторы. Утром зафиксировано большое количество дорожных аварий. Приносим извинения жителям Челябинска за доставляемые неудобства», — указано в telegram-канале администрации Челябинска.

По данным мэрии, за ночь дорожники усиленно вывозили снег и устраняли колеи и заужения дороги с помощью дополнительных грейдеров и шнекороторных машин. При этом многие водители общественного транспорта до сих пор находятся на больничном (96 человек) и в отпусках (35 человек).

«Транспортные предприятия ведут работу с персоналом, отзывают, по возможности, водителей из отпусков. 19 водителей подтвердили возможность выхода на линию из отпуска», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании 9 января раскритиковал работу дорожных служб во время снегопада. По словам главы региона, дорожную технику надо было выводить на дороги как можно скорее.

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Мэрия Челябинска принесла извинения горожанам за напряженную дорожную обстановку. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации города. «Дорожная обстановка в Челябинске остается напряженной. По ряду объективных причин в городе в часы пик фиксируются серьезные заторы. Утром зафиксировано большое количество дорожных аварий. Приносим извинения жителям Челябинска за доставляемые неудобства», — указано в telegram-канале администрации Челябинска. По данным мэрии, за ночь дорожники усиленно вывозили снег и устраняли колеи и заужения дороги с помощью дополнительных грейдеров и шнекороторных машин. При этом многие водители общественного транспорта до сих пор находятся на больничном (96 человек) и в отпусках (35 человек). «Транспортные предприятия ведут работу с персоналом, отзывают, по возможности, водителей из отпусков. 19 водителей подтвердили возможность выхода на линию из отпуска», — добавили в пресс-службе мэрии. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании 9 января раскритиковал работу дорожных служб во время снегопада. По словам главы региона, дорожную технику надо было выводить на дороги как можно скорее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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