Текслер заявил, что дорожники оказались не готовы к выпавшему объему снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании 9 января подверг критике работу дорожных служб во время снегопада. По словам главы региона, дорожную технику надо было выводить на дороги как можно скорее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Давно за такой короткий промежуток времени не выпадало столько снега. Но если бы на улицы сразу бы выходила тяжелая техника и обеспечивала качественную уборку и проезд, мы бы не получили такого количества проблем, с которыми столкнулись», — цитирует Текслера его пресс-служба.

На совещании было отмечено, что за последнюю неделю декабря в Челябинске выпало 250% месячной нормы снега, за восемь дней января — еще 120%. Высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. По словам губернатора, в целом, система, подрядные организации, регоператор к такому объему снега оказались не готовы. Ситуация остается непростой. Снега на улицах и во дворах еще много. Кроме того, с территории жилого сектора из-за неочищенных дорог вовремя не вывозили мусор.

Принято решение об организации в Челябинске дополнительного полигона для складирования снега. Будут увеличены субсидии на содержание дорог в Сосновском районе и Копейске. Главы должны в ежедневном режиме мониторить обстановку, через СМИ отчитываться о проделанной работе по уборке снега и мусора. На особый контроль должна быть взята работа по уборке крыш от снега и наледи.

Из-за нечищеных дорог в первый рабочий день после новогодних каникул в Челябинске возникли огромные пробки. Многие опоздали на роботу и учебу. Вечером ситуация ухудшилась: пробки достигли 11 баллов.

Алексей Текслер провел совещание по вопросу последствий снегопадов и их ликвидации Фото: пресс-служба правительства Челябинской области