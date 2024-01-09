Зарплаты курганцев в 2023 году выросли на 21,5%

10 января 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Шумков отметил повышение зарплат курганцев на 21,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплаты курганцев по итогам 2023 года выросли на 21,5%. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На 9,4% реальные денежные доходы выросли, на 21,5% — зарплата. Конечно, это и оборонный сектор сказался, СВО, но и в целом пошла конкуренция за кадры. Люди, которые раньше платили зарплату в конвертах и считали, что человек должен быть счастлив просто оттого, что у него просто есть работа, сейчас, когда люди начали выбирать и „голосовать ногами“, были вынуждены очень быстро поменять условия — перейти на белую зарплату и ее официально поднять», — заявил Шумков в интервью ТАСС. Также глава Курганской области отметил, что в регионе ведется работа по повышению зарплат в бюджетной сфере. Ранее URA.RU писало, что в области с 1 декабря подписали первые нормативные акты о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Это решение затронуло более 16 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры и других отраслей, а также госслужащих. Кроме этого, Шумков заявлял, что с 1 января аналогичное увеличение зарплат получат сотрудники хозяйственных обществ под управлением правительства области.

Зарплаты курганцев по итогам 2023 года выросли на 21,5%. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На 9,4% реальные денежные доходы выросли, на 21,5% — зарплата. Конечно, это и оборонный сектор сказался, СВО, но и в целом пошла конкуренция за кадры. Люди, которые раньше платили зарплату в конвертах и считали, что человек должен быть счастлив просто оттого, что у него просто есть работа, сейчас, когда люди начали выбирать и „голосовать ногами“, были вынуждены очень быстро поменять условия — перейти на белую зарплату и ее официально поднять», — заявил Шумков в интервью ТАСС. Также глава Курганской области отметил, что в регионе ведется работа по повышению зарплат в бюджетной сфере. Ранее URA.RU писало, что в области с 1 декабря подписали первые нормативные акты о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Это решение затронуло более 16 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры и других отраслей, а также госслужащих. Кроме этого, Шумков заявлял, что с 1 января аналогичное увеличение зарплат получат сотрудники хозяйственных обществ под управлением правительства области.