09 января 2024

Зарплаты курганцев в 2023 году выросли на 21,5%

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Шумков отметил повышение зарплат курганцев на 21,5% Фото:

Зарплаты курганцев по итогам 2023 года выросли на 21,5%. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На 9,4% реальные денежные доходы выросли, на 21,5% — зарплата. Конечно, это и оборонный сектор сказался, СВО, но и в целом пошла конкуренция за кадры. Люди, которые раньше платили зарплату в конвертах и считали, что человек должен быть счастлив просто оттого, что у него просто есть работа, сейчас, когда люди начали выбирать и „голосовать ногами“, были вынуждены очень быстро поменять условия — перейти на белую зарплату и ее официально поднять», — заявил Шумков в интервью ТАСС.

Также глава Курганской области отметил, что в регионе ведется работа по повышению зарплат в бюджетной сфере. Ранее URA.RU писало, что в области с 1 декабря подписали первые нормативные акты о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Это решение затронуло более 16 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры и других отраслей, а также госслужащих. Кроме этого, Шумков заявлял, что с 1 января аналогичное увеличение зарплат получат сотрудники хозяйственных обществ под управлением правительства области.

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Зарплаты курганцев по итогам 2023 года выросли на 21,5%. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На 9,4% реальные денежные доходы выросли, на 21,5% — зарплата. Конечно, это и оборонный сектор сказался, СВО, но и в целом пошла конкуренция за кадры. Люди, которые раньше платили зарплату в конвертах и считали, что человек должен быть счастлив просто оттого, что у него просто есть работа, сейчас, когда люди начали выбирать и „голосовать ногами“, были вынуждены очень быстро поменять условия — перейти на белую зарплату и ее официально поднять», — заявил Шумков в интервью ТАСС. Также глава Курганской области отметил, что в регионе ведется работа по повышению зарплат в бюджетной сфере. Ранее URA.RU писало, что в области с 1 декабря подписали первые нормативные акты о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Это решение затронуло более 16 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры и других отраслей, а также госслужащих. Кроме этого, Шумков заявлял, что с 1 января аналогичное увеличение зарплат получат сотрудники хозяйственных обществ под управлением правительства области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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