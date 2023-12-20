В Курганской области власти подписали документы о повышении зарплат бюджетникам

Вадим Шумков подтвердил повышение зарплат бюджетников на 10% с декабря 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области подписали первые нормативные акты о повышении зарплат бюджетникам на 10%, о котором заявляли ранее. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде. (V.Шумков)»

«Подписали первые нормативные правовые акты по повышению зарплат на 10%. Напомню, что увеличение заработной платы распространяется на более чем 16 тысяч человек и уже включает декабрь этого года. Сейчас идет работа руководителей учреждений и глав муниципальных образований, связанная с подписанием допсоглашений к служебным контрактам. В любом случае декабрь в увеличение заработной платы войдет», — написал Шумков.

В редакцию URA.RU поступали сообщения от сотрудников некоторых учреждений о том, что руководители не издавали приказы о повышении зарплат с 1 декабря. Работники были обеспокоены этим.

В ноябре 2023 года губернатор Вадим Шумков объявил о повышении зарплат работникам бюджетной сферы на 10% раньше запланированного срока. Ранее повышение зарплат предполагалось с 1 января 2024 года. Рост заработной платы произойдет у работников бюджетной сферы, которых не коснулись указы президента, и чья заработная плата не зависит от МРОТ. Например, в сфере здравоохранения — это водители, повара, экономисты и юристы.