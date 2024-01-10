На трассе Екатеринбург — Курган построят мост за 1,2 млрд рублей

10 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

На федеральной трассе планируют построить путепровод до 2027 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган к 2027 году планируют построить путепровод через железную дорогу. На создание сооружения потратят более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Срок ввода в эксплуатацию: 2027 год», — говорится в распоряжении. Предполагаемая стоимость объекта составит 1,2 млрд рублей. Также в планах строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Еще пять миллиардов рублей выделено на ремонт участка дороги М-53 от Челябинска через Курган до Читы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить мост за шесть миллиардов рублей. Его планируют возводить в качестве дублера Чеховского путепровода, соединяющего микрорайоны Заозерный и Северный. Реализовать проект хотят до 2028 года.

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган к 2027 году планируют построить путепровод через железную дорогу. На создание сооружения потратят более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Срок ввода в эксплуатацию: 2027 год», — говорится в распоряжении. Предполагаемая стоимость объекта составит 1,2 млрд рублей. Также в планах строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Еще пять миллиардов рублей выделено на ремонт участка дороги М-53 от Челябинска через Курган до Читы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить мост за шесть миллиардов рублей. Его планируют возводить в качестве дублера Чеховского путепровода, соединяющего микрорайоны Заозерный и Северный. Реализовать проект хотят до 2028 года.