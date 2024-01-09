Челябинские спасатели эвакуировали подростков с тонкого льда. Видео

10 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Детей обнаружили на тонком льду в 20 метрах от берега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 9 января спасатели эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — уточнили в пресс-службе. Спасатели обнаружили школьников в 20 метрах от берега. Их переправили с помощью спасательной доски. Детей с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу. В мэрии призывают жителей не выходить на лед и не пускать на него детей. На реке Миасс, несмотря на низкие температуры, лед еще не сформирован.

В Челябинске 9 января спасатели эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — уточнили в пресс-службе. Спасатели обнаружили школьников в 20 метрах от берега. Их переправили с помощью спасательной доски. Детей с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу. В мэрии призывают жителей не выходить на лед и не пускать на него детей. На реке Миасс, несмотря на низкие температуры, лед еще не сформирован.