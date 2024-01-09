В Челябинске 9 января спасатели эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — уточнили в пресс-службе.
Спасатели обнаружили школьников в 20 метрах от берега. Их переправили с помощью спасательной доски. Детей с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу.
В мэрии призывают жителей не выходить на лед и не пускать на него детей. На реке Миасс, несмотря на низкие температуры, лед еще не сформирован.
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