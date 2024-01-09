09 января 2024

Челябинские спасатели эвакуировали подростков с тонкого льда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Детей обнаружили на тонком льду в 20 метрах от берега Фото:

В Челябинске 9 января спасатели эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели обнаружили школьников в 20 метрах от берега. Их переправили с помощью спасательной доски. Детей с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу.

В мэрии призывают жителей не выходить на лед и не пускать на него детей. На реке Миасс, несмотря на низкие температуры, лед еще не сформирован.

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В Челябинске 9 января спасатели эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — уточнили в пресс-службе. Спасатели обнаружили школьников в 20 метрах от берега. Их переправили с помощью спасательной доски. Детей с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу. В мэрии призывают жителей не выходить на лед и не пускать на него детей. На реке Миасс, несмотря на низкие температуры, лед еще не сформирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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