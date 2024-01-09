Тюменский индустриальный университет возглавит варяг из Петербурга. Инсайд

10 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Москва отправит своего человека на топ-должность в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти не смогли согласовать с Москвой ни одного местного кандидата на пост ректора индустриального университета. Федералы планируют назначить на должность своего человека в случае, если нынешняя руководительница Вероника Ефремова перейдет на другую должность. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к руководству университета. «Федералам тюменские кандидатуры не приглянулись, поэтому они планируют привести на должность своего человека, варяга из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается. Считается, что в течение нескольких месяцев должность освободится», — делится собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. В Тюмени определили кандидата на пост директора областного депобра. Инсайд Нынешняя руководительница Вероника Ефремова, предположительно, уйдет на должность директора областного департамента образования и науки Тюменской области. Назначение может произойти в ближайшее время. В тюменской политике Ефремова считается человеком из команды губернатора Александра Моора. Она возглавила ТИУ через год после того, как он стал главой региона. В 2020 Ефремова возглавила совет ректоров Тюменской области и показала себя лояльным и исполнительным человеком, хорошим управленцем.

Тюменские власти не смогли согласовать с Москвой ни одного местного кандидата на пост ректора индустриального университета. Федералы планируют назначить на должность своего человека в случае, если нынешняя руководительница Вероника Ефремова перейдет на другую должность. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к руководству университета. «Федералам тюменские кандидатуры не приглянулись, поэтому они планируют привести на должность своего человека, варяга из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается. Считается, что в течение нескольких месяцев должность освободится», — делится собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Нынешняя руководительница Вероника Ефремова, предположительно, уйдет на должность директора областного департамента образования и науки Тюменской области. Назначение может произойти в ближайшее время. В тюменской политике Ефремова считается человеком из команды губернатора Александра Моора. Она возглавила ТИУ через год после того, как он стал главой региона. В 2020 Ефремова возглавила совет ректоров Тюменской области и показала себя лояльным и исполнительным человеком, хорошим управленцем.