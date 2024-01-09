Тюменские власти не смогли согласовать с Москвой ни одного местного кандидата на пост ректора индустриального университета. Федералы планируют назначить на должность своего человека в случае, если нынешняя руководительница Вероника Ефремова перейдет на другую должность. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к руководству университета.
«Федералам тюменские кандидатуры не приглянулись, поэтому они планируют привести на должность своего человека, варяга из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается. Считается, что в течение нескольких месяцев должность освободится», — делится собеседник агентства.
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Нынешняя руководительница Вероника Ефремова, предположительно, уйдет на должность директора областного департамента образования и науки Тюменской области. Назначение может произойти в ближайшее время. В тюменской политике Ефремова считается человеком из команды губернатора Александра Моора. Она возглавила ТИУ через год после того, как он стал главой региона. В 2020 Ефремова возглавила совет ректоров Тюменской области и показала себя лояльным и исполнительным человеком, хорошим управленцем.
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