09 января 2024

Тюменский индустриальный университет возглавит варяг из Петербурга. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, депутат, чиновник, заседание, собрание, руки
Москва отправит своего человека на топ-должность в Тюмень Фото:

Тюменские власти не смогли согласовать с Москвой ни одного местного кандидата на пост ректора индустриального университета. Федералы планируют назначить на должность своего человека в случае, если нынешняя руководительница Вероника Ефремова перейдет на другую должность. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к руководству университета.

«Федералам тюменские кандидатуры не приглянулись, поэтому они планируют привести на должность своего человека, варяга из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается. Считается, что в течение нескольких месяцев должность освободится», — делится собеседник агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени определили кандидата на пост директора областного депобра. Инсайд

Нынешняя руководительница Вероника Ефремова, предположительно, уйдет на должность директора областного департамента образования и науки Тюменской области. Назначение может произойти в ближайшее время. В тюменской политике Ефремова считается человеком из команды губернатора Александра Моора. Она возглавила ТИУ через год после того, как он стал главой региона. В 2020 Ефремова возглавила совет ректоров Тюменской области и показала себя лояльным и исполнительным человеком, хорошим управленцем.

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Тюменские власти не смогли согласовать с Москвой ни одного местного кандидата на пост ректора индустриального университета. Федералы планируют назначить на должность своего человека в случае, если нынешняя руководительница Вероника Ефремова перейдет на другую должность. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к руководству университета. «Федералам тюменские кандидатуры не приглянулись, поэтому они планируют привести на должность своего человека, варяга из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается. Считается, что в течение нескольких месяцев должность освободится», — делится собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Нынешняя руководительница Вероника Ефремова, предположительно, уйдет на должность директора областного департамента образования и науки Тюменской области. Назначение может произойти в ближайшее время. В тюменской политике Ефремова считается человеком из команды губернатора Александра Моора. Она возглавила ТИУ через год после того, как он стал главой региона. В 2020 Ефремова возглавила совет ректоров Тюменской области и показала себя лояльным и исполнительным человеком, хорошим управленцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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