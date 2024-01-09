Пермские ветераны СВО вступились за чиновника, которого буллили за шапку с флагом Норвегии

Пермские ветераны СВО вступились за чиновника из-за шапки с флагом Норвегии

10 января 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО посоветовали Александру Малоковских быть осмотрительнее и не надевать на работу шапку с флагом Норвегии Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми ветераны спецоперации заступились за руководителя аппарата мэрии Александра Молоковских, которого ряд telegram-каналов осудил фото в шапке с флагом Норвегии. Фото чиновника в шапке во время одного из рейдов по городу появилось в СМИ 9 января. После этого в telegram-канале «Дядя Слава» появился пост. В нем сказано, что пермяки, находящиеся на СВО возмутились появлению чиновника в шапке с госсимволикой страны, которая выделила деньги Украине на производство вооружения. «Пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей 1 млрд крон на вооружение ВСУ. Военные попросили дать правовую оценку действиям чиновника», — сказано в telegram-канале «Дядя Слава». Иронично высказались по поводу одежды чиновника и авторы пермского telegram-канала КомиссарЪ»: «Судя по одежде главы аппарата мэра, несколько крон с куртки и шапки Молоковских в числе того миллиарда?». Однако пермские ветераны СВО написали слова поддержки в адрес Молоковских. Авторы telegram-канала «Прикамские витязи», который ведут бойцы, отметили, что претензии в адрес чиновника не обоснованы. «Нам, как участникам боевых действий, абсолютно все равно в какой шапке ходит Александра Владимировича Молоковских. Да и чего греха таить, сами любители заграничных милитари брендов. Если бы он флаг вывесил или речевки толкал прозападные, то мы бы самые первые его и осудили. Но Молоковских сам периодически собирает волонтеров, участников боевых действий», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Кроме того, пермские участники спецоперации отметили, что руководитель аппарата мэрии недавно возглавлял совещание, где обсуждалось открытие памятника участникам СВО. В то же время ветераны СВО заметили, что чиновнику не стоит носить впредь на работе «надевать шапку с флагом недружественного иностранного государства, а быть более осмотрительным». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ветераны спецоперации заступились за руководителя аппарата мэрии Александра Молоковских, которого ряд telegram-каналов осудил фото в шапке с флагом Норвегии. Фото чиновника в шапке во время одного из рейдов по городу появилось в СМИ 9 января. После этого в telegram-канале «Дядя Слава» появился пост. В нем сказано, что пермяки, находящиеся на СВО возмутились появлению чиновника в шапке с госсимволикой страны, которая выделила деньги Украине на производство вооружения. «Пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей 1 млрд крон на вооружение ВСУ. Военные попросили дать правовую оценку действиям чиновника», — сказано в telegram-канале «Дядя Слава». Иронично высказались по поводу одежды чиновника и авторы пермского telegram-канала КомиссарЪ»: «Судя по одежде главы аппарата мэра, несколько крон с куртки и шапки Молоковских в числе того миллиарда?». Однако пермские ветераны СВО написали слова поддержки в адрес Молоковских. Авторы telegram-канала «Прикамские витязи», который ведут бойцы, отметили, что претензии в адрес чиновника не обоснованы. «Нам, как участникам боевых действий, абсолютно все равно в какой шапке ходит Александра Владимировича Молоковских. Да и чего греха таить, сами любители заграничных милитари брендов. Если бы он флаг вывесил или речевки толкал прозападные, то мы бы самые первые его и осудили. Но Молоковских сам периодически собирает волонтеров, участников боевых действий», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Кроме того, пермские участники спецоперации отметили, что руководитель аппарата мэрии недавно возглавлял совещание, где обсуждалось открытие памятника участникам СВО. В то же время ветераны СВО заметили, что чиновнику не стоит носить впредь на работе «надевать шапку с флагом недружественного иностранного государства, а быть более осмотрительным».