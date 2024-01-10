Стало известно, чем Путин занимался во время визита на Чукотку

Президент РФ Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых на Чукотке. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых», — передает корреспондент РИА Новости. Этот уникальный проект создан семьей Макатровых. Благодаря ему жители региона могут выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты: в год здесь производят 79 тонн продукции, что составляет 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
Всего многоэтажный тепличный комплекс занимает 0,24 га. На предприятии работают около двадцати человек.
Ранее стало известно, что первой поездкой Путина в 2024 году стал визит на Чукотку 10 января. Президент впервые в жизни посетил регион на Крайнем Севере.
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