Стало известно, чем Путин занимался во время визита на Чукотку

Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс Макатровых на Чукотке
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Лужники, Путин. Москва, путин владимир
Владимир Путин по приезде на Чукотку посетил комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых на Чукотке. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых», — передает корреспондент РИА Новости. Этот уникальный проект создан семьей Макатровых. Благодаря ему жители региона могут выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты: в год здесь производят 79 тонн продукции, что составляет 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

Всего многоэтажный тепличный комплекс занимает 0,24 га. На предприятии работают около двадцати человек.

Ранее стало известно, что первой поездкой Путина в 2024 году стал визит на Чукотку 10 января. Президент впервые в жизни посетил регион на Крайнем Севере.

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Президент РФ Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых на Чукотке. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых», — передает корреспондент РИА Новости. Этот уникальный проект создан семьей Макатровых. Благодаря ему жители региона могут выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты: в год здесь производят 79 тонн продукции, что составляет 20% от покупаемых в Анадыре овощей. Всего многоэтажный тепличный комплекс занимает 0,24 га. На предприятии работают около двадцати человек. Ранее стало известно, что первой поездкой Путина в 2024 году стал визит на Чукотку 10 января. Президент впервые в жизни посетил регион на Крайнем Севере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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