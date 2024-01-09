На тюменской трассе из-за столкновения трех фур ограничили движение

Из-за столкновения трех грузовиков на 351 километре автодороги Тюмень — Омск ограничили дорожное движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Три фуры столкнулись на трассе Тюмень-Омск в 55-ти километрах от Ишима. Движение по трассе частично ограничено, идет в реверсивном режиме. Большегрузы MAN, Volvo и SITRAK столкнулись на 351-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель одного из грузовиков: 43-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. На месте аварии работают наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение в ручном режиме.
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