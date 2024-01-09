09 января 2024

На тюменской трассе из-за столкновения трех фур ограничили движение

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Авария произошла на 351 километре трассы Тюмень — Омск Фото:

Из-за столкновения трех грузовиков на 351 километре автодороги Тюмень — Омск ограничили дорожное движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Три фуры столкнулись на трассе Тюмень-Омск в 55-ти километрах от Ишима. Движение по трассе частично ограничено, идет в реверсивном режиме. Большегрузы MAN, Volvo и SITRAK столкнулись на 351-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель одного из грузовиков: 43-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. На месте аварии работают наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение в ручном режиме.

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Из-за столкновения трех грузовиков на 351 километре автодороги Тюмень — Омск ограничили дорожное движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Три фуры столкнулись на трассе Тюмень-Омск в 55-ти километрах от Ишима. Движение по трассе частично ограничено, идет в реверсивном режиме. Большегрузы MAN, Volvo и SITRAK столкнулись на 351-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель одного из грузовиков: 43-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. На месте аварии работают наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение в ручном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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