Шарлот извинился перед Путиным в суде

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Шарлот был одурманен «проамериканской пропагандой» Фото:

Певец Эдуард Шарлот, который ранее разорвал портрет российского главы Владимира Путина, извинился перед ним в суде. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Разорвал рисунок под песню [певца] Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — заявил Шарлот. По его словам, причиной его поступков стало влияние «проамериканской пропаганды».

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Певец Эдуард Шарлот, который ранее разорвал портрет российского главы Владимира Путина, извинился перед ним в суде. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Разорвал рисунок под песню [певца] Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — заявил Шарлот. По его словам, причиной его поступков стало влияние «проамериканской пропаганды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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