Шарлот извинился перед Путиным в суде

Шарлот был одурманен «проамериканской пропагандой»
Певец Эдуард Шарлот, который ранее разорвал портрет российского главы Владимира Путина, извинился перед ним в суде. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Разорвал рисунок под песню [певца] Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — заявил Шарлот. По его словам, причиной его поступков стало влияние «проамериканской пропаганды».
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