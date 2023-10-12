Глава МВД России прилетит в Екатеринбург с разносом

Колокольцев летит в Екатеринбург из-за высокого некомплекта силовиков в регионе

13 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Владимир Колокольцев прилетит в Екатеринбург в конце октября Фото: Официальный сайт МВД России Визит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Екатеринбург связан с тем, что в Свердловской области самый высокий некомплект силовиков среди всех регионов РФ. По данным источника URA.RU в силовых структурах, глава МВД будет решать эту проблему. Колокольцев должен прилететь в столицу Урала в конце октября. Перед его визитом шеф свердловской полиции Александр Мешков ушел в отпуск. Официально информацию о приезде Колокольцева в пресс-центре МВД России пока не комментировали. «Министр все-таки должен приехать в октябре. Однако дата пока неизвестна. В области самый высокий некомплект силовиков по России», — пояснил собеседник агентства. Ранее источники URA.RU заявляли и другую версию, по которой Колокольцев собирается посетить Екатеринбург. По их словам, он должен принять участие в открытии дома для полицейских, который долго строили.

Визит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Екатеринбург связан с тем, что в Свердловской области самый высокий некомплект силовиков среди всех регионов РФ. По данным источника URA.RU в силовых структурах, глава МВД будет решать эту проблему. Колокольцев должен прилететь в столицу Урала в конце октября. Перед его визитом шеф свердловской полиции Александр Мешков ушел в отпуск. Официально информацию о приезде Колокольцева в пресс-центре МВД России пока не комментировали. «Министр все-таки должен приехать в октябре. Однако дата пока неизвестна. В области самый высокий некомплект силовиков по России», — пояснил собеседник агентства. Ранее источники URA.RU заявляли и другую версию, по которой Колокольцев собирается посетить Екатеринбург. По их словам, он должен принять участие в открытии дома для полицейских, который долго строили.