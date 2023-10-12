Глава МВД России прилетит в Екатеринбург с разносом

Визит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Екатеринбург связан с тем, что в Свердловской области самый высокий некомплект силовиков среди всех регионов РФ. По данным источника URA.RU в силовых структурах, глава МВД будет решать эту проблему.
Колокольцев должен прилететь в столицу Урала в конце октября. Перед его визитом шеф свердловской полиции Александр Мешков ушел в отпуск. Официально информацию о приезде Колокольцева в пресс-центре МВД России пока не комментировали.
«Министр все-таки должен приехать в октябре. Однако дата пока неизвестна. В области самый высокий некомплект силовиков по России», — пояснил собеседник агентства.
Ранее источники URA.RU заявляли и другую версию, по которой Колокольцев собирается посетить Екатеринбург. По их словам, он должен принять участие в открытии дома для полицейских, который долго строили.
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