Путин согласен освободить ряд многодетных семей от налога на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что федеральный бюджет РФ позволяет отказаться от налога для многодетных семей Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею освобождения многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье на федеральном уровне. По его словам, у бюджета РФ есть возможность освободить семьи от выплат.

«Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать… Речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока», — заявил Путин на встрече с жителями Анадыря. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Путин отметил, что освобождение многодетных семей от налога на Дальнем Востоке не ударит по федеральному бюджету. По его словам, благодаря хорошо развитой бюджетной системе у РФ есть возможность освободить семьи от выплат.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она также предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин одобрил идею освобождения многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье на федеральном уровне. По его словам, у бюджета РФ есть возможность освободить семьи от выплат. «Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать… Речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока», — заявил Путин на встрече с жителями Анадыря. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что освобождение многодетных семей от налога на Дальнем Востоке не ударит по федеральному бюджету. По его словам, благодаря хорошо развитой бюджетной системе у РФ есть возможность освободить семьи от выплат. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она также предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...