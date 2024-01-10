Путин согласен освободить ряд многодетных семей от налога на жилье

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею освобождения многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье на федеральном уровне. По его словам, у бюджета РФ есть возможность освободить семьи от выплат.
«Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать… Речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока», — заявил Путин на встрече с жителями Анадыря. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
Путин отметил, что освобождение многодетных семей от налога на Дальнем Востоке не ударит по федеральному бюджету. По его словам, благодаря хорошо развитой бюджетной системе у РФ есть возможность освободить семьи от выплат.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она также предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости.
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