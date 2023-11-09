Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

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Вечный огонь. Тюмень , семья, день победы, вечный огонь
Валентина Матвиенко посоветовала усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости Фото:

В РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации.

Кроме того, председатель Совфеда предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости (женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет). Также стоит подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков, отметила Матвиенко.

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В РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации. Кроме того, председатель Совфеда предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости (женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет). Также стоит подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков, отметила Матвиенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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