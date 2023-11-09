Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

В РФ необходимо рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации.
Кроме того, председатель Совфеда предложила усилить поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости (женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет). Также стоит подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков, отметила Матвиенко.
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