Гендиректор челябинского аэропорта устроил дебош на борту самолета

Полицейские оформили административный протокол на нарушителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерального директора международного аэропорта Челябинска Виталия Кашина задержали в петербургском аэропорту Пулково. Перед этим он устроил пьяный дебош на борту лайнера, сообщают СМИ.

«Произошло все 6 января — когда Виталий Кашин отправился в Санкт-Петербург по личным делам рейсом „России“. Дальше началось: выяснения отношений, уважаешь/не уважаешь и „поговорить надо“. Предупреждения бортпроводников не помогли, поэтому по прилете мужчину встретили полицейские. И выписали административный протокол за хулиганство в небе», — пишет telegram-канал Mash. По данным издания, Кашин, который работает в системе гражданской авиации 18 лет, находился на борту в состоянии алкогольного опьянения.

В приемной гендиректора не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Также не взяли трубку по номеру, зарегистрированному за пресс-службой воздушной гавани.

Кашин возглавил челябинский аэропорт в августе 2021 года, перебравшись на Южный Урал из Кемерово. Его предшественник на этом посту, Андрей Осипов, в марте того же года был задержан ФСБ по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году Осипов на служебном автомобиле «Hyundai Equus» совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Затем аварию сымитировал его водитель, и аэропорт получил по страховке 170 тысяч рублей.