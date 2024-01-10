Мишустин направил Челябинской области 1,7 млрд рублей

Михаил Мишустин направил средства на сбалансированность регионального бюджета Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 1,7 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета в 2024 году. Это следует из подписанного распоряжения.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2024 год. Челябинская область — 1,74 млрд рублей», — отмечено в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Средства получили 19 регионов. Кроме Челябинской области, это Пермский край, Севастополь и Крым, Красноярский край и другие. Принцип сбалансированности бюджета предполагает, что запланированным расходам будут соответствовать доходы.