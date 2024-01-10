Мишустин направил Челябинской области 1,7 млрд рублей

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин направил средства на сбалансированность регионального бюджета Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 1,7 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета в 2024 году. Это следует из подписанного распоряжения.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2024 год. Челябинская область — 1,74 млрд рублей», — отмечено в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Средства получили 19 регионов. Кроме Челябинской области, это Пермский край, Севастополь и Крым, Красноярский край и другие. Принцип сбалансированности бюджета предполагает, что запланированным расходам будут соответствовать доходы.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 1,7 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета в 2024 году. Это следует из подписанного распоряжения. «Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2024 год. Челябинская область — 1,74 млрд рублей», — отмечено в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов. Средства получили 19 регионов. Кроме Челябинской области, это Пермский край, Севастополь и Крым, Красноярский край и другие. Принцип сбалансированности бюджета предполагает, что запланированным расходам будут соответствовать доходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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