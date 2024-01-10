Путин рассказал, сколько часов в день занимается спортом

Путин заявил, что занимается спортом до двух с половиной часов в день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о важности спорта для каждого человека Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что занимается спортом от двух до двух с половиной часов в день. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Анадыря на Чукотке.

«Зал бассейн, все это вместе зал, бассейн, душ… два—два с половиной часа», — сообщил Владимир Путин. По словам президента, каждый человек должен уделять время занятию спортом, чтобы «пить меньше таблеток».

Путин посетил Чукотку 10 января. По словам президента, в регионе он побывал впервые в своей жизни.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что занимается спортом от двух до двух с половиной часов в день. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Анадыря на Чукотке. «Зал бассейн, все это вместе зал, бассейн, душ… два—два с половиной часа», — сообщил Владимир Путин. По словам президента, каждый человек должен уделять время занятию спортом, чтобы «пить меньше таблеток». Путин посетил Чукотку 10 января. По словам президента, в регионе он побывал впервые в своей жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...