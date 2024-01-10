Путин рассказал, сколько часов в день занимается спортом

Владимир Путин заявил о важности спорта для каждого человека
Президент России Владимир Путин заявил, что занимается спортом от двух до двух с половиной часов в день. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Анадыря на Чукотке.
«Зал бассейн, все это вместе зал, бассейн, душ… два—два с половиной часа», — сообщил Владимир Путин. По словам президента, каждый человек должен уделять время занятию спортом, чтобы «пить меньше таблеток».
Путин посетил Чукотку 10 января. По словам президента, в регионе он побывал впервые в своей жизни.
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