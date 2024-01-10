Защитник обвиняемого в пожаре в Сосьве указал Бастрыкину на скрытые факты

Александра Бастрыкина просят разобраться в деле обвиняемого Газанфара Мамедова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Алексей Зорин, адвокат обвиняемого в пожаре в Сосьве (Свердловская область) хозяина лесопилки Газанфара Мамедова, отправил обращение главе СКР Александру Бастрыкину. В нем он попросил руководителя ведомства дать указания следствию проверить факты, которые якобы не учитываются. Обращение имеется в распоряжении URA.RU.

«Многочисленные свидетели указывают на то, что пожар начался возле кладбища в районе лесопилки [Дмитрия] Дитковского, после чего из-за сильного ветра огонь перешел в лес, а затем и в поселок. Кроме того, большинство свидетелей указывают, что за несколько часов до начала пожара, примерно в 11:00, пожарная машина неоднократно проезжала в сторону лесопилки Дитковского, затем на дозаправку в поселок и обратно. Согласно журналу, первый вызов спасателей был в 13:20. По имеющейся информации, между огнеборцами и Дитковским была заключена договоренность. Спасатели по неофициальному звонку приезжали и тушили пожар на территории лесопилки, когда он возникал. Таким образом Дитковский не привлекался к ответственности за регулярную несанкционированную утилизацию своих отходов», — следует из текста обращения Зорина.

По словам защитника, эксперты якобы не осматривали место на лесопилке Дитковского, где сжигался мусор. «В целях способствования установлению истины и восстановления социальной справедливости прошу вас дать указание проверить перечисленные обстоятельства», — резюмировал Зорин.

В распоряжении агентства не оказалось контактов Дитковского. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. В СКР по Свердловской области не давали комментариев по теме.

Пожар охватил Сосьву 25 апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. По подозрению в пожаре были задержали управляющий лесопилкой Газанфар Мамедов и работник сосьвинской администрации Вячеслав Алексеев.

Предположительно, катастрофа началась именно с лесопилки, к которой причастен Мамедов. Осенью свыше 70 свердловчан выразили поддержку Мамедову. В частности, они записали обращения Бастрыкину и российскому президенту Владимиру Путину. 10 ноября Свердловский областной суд оставил управляющего в СИЗО.