09 января 2024

В Тюмени в районе Лесобазы построят новую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Тюмень , зима, ограждение, трасса, дорога, нива
Также запланирована реконструкция улицы Елизарова Фото:

В Тюмени в микрорайоне Лесобаза продлят дорогу на улице Даудельной. Об этом сообщили в администрации города. Также запланирована реконструкция улицы Елизарова.

«Реконструкция ул. Елизарова предусмотрена на 2030 год, также на проверке в госэкспертизе находится проектная документация на строительство ул. Дамбовская на участке от ул. Елизарова до ул. Мало-Загородная. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ — 2026—2028 годы», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют участок объездной от Ямской до Мельникайте. Здесь построят новую развязку и надземные переходы. Реализация проекта будет проходить в три этапа.

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В Тюмени в микрорайоне Лесобаза продлят дорогу на улице Даудельной. Об этом сообщили в администрации города. Также запланирована реконструкция улицы Елизарова. «Реконструкция ул. Елизарова предусмотрена на 2030 год, также на проверке в госэкспертизе находится проектная документация на строительство ул. Дамбовская на участке от ул. Елизарова до ул. Мало-Загородная. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ — 2026—2028 годы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют участок объездной от Ямской до Мельникайте. Здесь построят новую развязку и надземные переходы. Реализация проекта будет проходить в три этапа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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