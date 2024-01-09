В Тюмени в районе Лесобазы построят новую дорогу

В Тюмени в микрорайоне Лесобаза продлят дорогу на улице Даудельной. Об этом сообщили в администрации города. Также запланирована реконструкция улицы Елизарова.
«Реконструкция ул. Елизарова предусмотрена на 2030 год, также на проверке в госэкспертизе находится проектная документация на строительство ул. Дамбовская на участке от ул. Елизарова до ул. Мало-Загородная. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ — 2026—2028 годы», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют участок объездной от Ямской до Мельникайте. Здесь построят новую развязку и надземные переходы. Реализация проекта будет проходить в три этапа.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.