В Тюмени реконструируют объездную дорогу

В Тюмени в три этапа реконструируют участок объездной дороги от Ямской до Мельникайте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Здесь построят новую развязку и надземные переходы.
«На всем протяжении проектирования предусмотрено уширение проезжей части до шести полос движения с реконструкцией транспортной развязки в районе ул. Червишевский тракт (совмещаемой с мостом через ж/д Москва-Владивосток), строительство транспортной развязки в районе ул. Интернациональная, строительство надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов в местах, определенных проектной документацией», — сообщили в ГУС. Сроки и стоимость работ пока неизвестны.
Реконструкция будет проводиться в три этапа: участок от Ямской до ЖК «Колумб», от ЖК до Панфиловцев и от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность загруженного участка трассы и повысит безопасность движения.
Ранее URA.RU писало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план строительства второй объездной. Финансирование запланировано на 2026—2027 годы.
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