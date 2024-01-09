09 января 2024

В Тюмени реконструируют объездную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция будет проводиться в три этапа Фото:

В Тюмени в три этапа реконструируют участок объездной дороги от Ямской до Мельникайте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Здесь построят новую развязку и надземные переходы.

«На всем протяжении проектирования предусмотрено уширение проезжей части до шести полос движения с реконструкцией транспортной развязки в районе ул. Червишевский тракт (совмещаемой с мостом через ж/д Москва-Владивосток), строительство транспортной развязки в районе ул. Интернациональная, строительство надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов в местах, определенных проектной документацией», — сообщили в ГУС. Сроки и стоимость работ пока неизвестны.

Реконструкция будет проводиться в три этапа: участок от Ямской до ЖК «Колумб», от ЖК до Панфиловцев и от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность загруженного участка трассы и повысит безопасность движения.

Ранее URA.RU писало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план строительства второй объездной. Финансирование запланировано на 2026—2027 годы.

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В Тюмени в три этапа реконструируют участок объездной дороги от Ямской до Мельникайте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Здесь построят новую развязку и надземные переходы. «На всем протяжении проектирования предусмотрено уширение проезжей части до шести полос движения с реконструкцией транспортной развязки в районе ул. Червишевский тракт (совмещаемой с мостом через ж/д Москва-Владивосток), строительство транспортной развязки в районе ул. Интернациональная, строительство надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов в местах, определенных проектной документацией», — сообщили в ГУС. Сроки и стоимость работ пока неизвестны. Реконструкция будет проводиться в три этапа: участок от Ямской до ЖК «Колумб», от ЖК до Панфиловцев и от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность загруженного участка трассы и повысит безопасность движения. Ранее URA.RU писало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план строительства второй объездной. Финансирование запланировано на 2026—2027 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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