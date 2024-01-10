Когда похоронят погибшего на СВО экс-начальника полиции Екатеринбурга

Прощание с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга пройдет в крематории

10 января 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым состоится в Николо-Архангельском крематории в Московской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Кезик. «Я имела огромную привилегию работать с Игорем Юрьевичем Трифоновым. Борьба за его честное имя будет продолжаться. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории 12 января, предположительно, в 12-13 часов», — написала Кезик в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О гибели Трифонова на спецоперации РФ на Украине стало известно 3 января. Он давно хотел отправиться на СВО, но его не отпускали. После смерти Трифонов был награжден медалью Минобороны РФ. В августе 2022 года Трифонова осудили на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь родные хотят добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения, говорила ранее Кезик. Вечером 9 января тело полицейского отдали родным. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.