Когда похоронят погибшего на СВО экс-начальника полиции Екатеринбурга

Прощание с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга пройдет в крематории
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Заседание гордумы. Екатеринбург, трифонов игорь
Прощание с Игорем Трифоновым пройдет в Московской области Фото:
новость из сюжета
Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО

Прощание с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым состоится в Николо-Архангельском крематории в Московской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Кезик.

«Я имела огромную привилегию работать с Игорем Юрьевичем Трифоновым. Борьба за его честное имя будет продолжаться. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории 12 января, предположительно, в 12-13 часов», — написала Кезик в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О гибели Трифонова на спецоперации РФ на Украине стало известно 3 января. Он давно хотел отправиться на СВО, но его не отпускали. После смерти Трифонов был награжден медалью Минобороны РФ.

В августе 2022 года Трифонова осудили на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь родные хотят добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения, говорила ранее Кезик. Вечером 9 января тело полицейского отдали родным. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Прощание с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым состоится в Николо-Архангельском крематории в Московской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Кезик. «Я имела огромную привилегию работать с Игорем Юрьевичем Трифоновым. Борьба за его честное имя будет продолжаться. Прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории 12 января, предположительно, в 12-13 часов», — написала Кезик в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О гибели Трифонова на спецоперации РФ на Украине стало известно 3 января. Он давно хотел отправиться на СВО, но его не отпускали. После смерти Трифонов был награжден медалью Минобороны РФ. В августе 2022 года Трифонова осудили на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь родные хотят добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения, говорила ранее Кезик. Вечером 9 января тело полицейского отдали родным. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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