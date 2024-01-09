09 января 2024

Посетительница тюменского цирка пожаловалась на ремонт и туалеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цирк. Тюмень, цирк
Тюменский цирк оставил у посетительницы неприятные ощущения, как из 90-х Фото:

Уроженка Ноябрьска осталась недовольна Тюменским цирком после посещения. По словам Ларисы Резник, обратившейся в редакцию URA.RU, учреждение оставило неприятные ощущения из-за отсутствия ремонта и буфета.

«Приезжали из Ноябрьска и ходили в цирк шесть лет назад. Сейчас живем в Тюмени, рискнули пойти с внуками, отдали 10 тысяч и одно разочарование. Будто окунаешься в 90-е. В зале неудобные деревянные кресла, манеж закрыт старой тканью, вокруг манежа протертый линолеум весь на заклепках. В антракте для посетителей только кулер с водой в очередь. Вишенка на торте — туалет. Это просто ужас», — рассказала URA.RU Лариса Резник.

Директор цирка Анастасия Агафонова рассказала корреспонденту URA.RU, что в ноябре 2023 года был проведен косметический ремонт зрительного зала и установлены новые ограждения возле манежа. Туалет, напугавший посетительницу, соответствует санитарным нормам больше всего. А буфет был закрыт из-за смены подрядчика и возобновит свою работу в феврале.

Цирк. Тюмень
По словам директора цирка, такой туалет лучше всего соответствует санитарным нормам
Фото:

Цирк. Тюмень
Деревянные кресла Тюменского цирка
Фото:
Цирк. Тюмень
Новые ограждения между зрительным залом и манежем
Фото:

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Уроженка Ноябрьска осталась недовольна Тюменским цирком после посещения. По словам Ларисы Резник, обратившейся в редакцию URA.RU, учреждение оставило неприятные ощущения из-за отсутствия ремонта и буфета. «Приезжали из Ноябрьска и ходили в цирк шесть лет назад. Сейчас живем в Тюмени, рискнули пойти с внуками, отдали 10 тысяч и одно разочарование. Будто окунаешься в 90-е. В зале неудобные деревянные кресла, манеж закрыт старой тканью, вокруг манежа протертый линолеум весь на заклепках. В антракте для посетителей только кулер с водой в очередь. Вишенка на торте — туалет. Это просто ужас», — рассказала URA.RU Лариса Резник. Директор цирка Анастасия Агафонова рассказала корреспонденту URA.RU, что в ноябре 2023 года был проведен косметический ремонт зрительного зала и установлены новые ограждения возле манежа. Туалет, напугавший посетительницу, соответствует санитарным нормам больше всего. А буфет был закрыт из-за смены подрядчика и возобновит свою работу в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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