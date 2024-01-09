Посетительница тюменского цирка пожаловалась на ремонт и туалеты. Фото

10 января 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Тюменский цирк оставил у посетительницы неприятные ощущения, как из 90-х Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уроженка Ноябрьска осталась недовольна Тюменским цирком после посещения. По словам Ларисы Резник, обратившейся в редакцию URA.RU, учреждение оставило неприятные ощущения из-за отсутствия ремонта и буфета. «Приезжали из Ноябрьска и ходили в цирк шесть лет назад. Сейчас живем в Тюмени, рискнули пойти с внуками, отдали 10 тысяч и одно разочарование. Будто окунаешься в 90-е. В зале неудобные деревянные кресла, манеж закрыт старой тканью, вокруг манежа протертый линолеум весь на заклепках. В антракте для посетителей только кулер с водой в очередь. Вишенка на торте — туалет. Это просто ужас», — рассказала URA.RU Лариса Резник. Директор цирка Анастасия Агафонова рассказала корреспонденту URA.RU, что в ноябре 2023 года был проведен косметический ремонт зрительного зала и установлены новые ограждения возле манежа. Туалет, напугавший посетительницу, соответствует санитарным нормам больше всего. А буфет был закрыт из-за смены подрядчика и возобновит свою работу в феврале. По словам директора цирка, такой туалет лучше всего соответствует санитарным нормам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Деревянные кресла Тюменского цирка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новые ограждения между зрительным залом и манежем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уроженка Ноябрьска осталась недовольна Тюменским цирком после посещения. По словам Ларисы Резник, обратившейся в редакцию URA.RU, учреждение оставило неприятные ощущения из-за отсутствия ремонта и буфета. «Приезжали из Ноябрьска и ходили в цирк шесть лет назад. Сейчас живем в Тюмени, рискнули пойти с внуками, отдали 10 тысяч и одно разочарование. Будто окунаешься в 90-е. В зале неудобные деревянные кресла, манеж закрыт старой тканью, вокруг манежа протертый линолеум весь на заклепках. В антракте для посетителей только кулер с водой в очередь. Вишенка на торте — туалет. Это просто ужас», — рассказала URA.RU Лариса Резник. Директор цирка Анастасия Агафонова рассказала корреспонденту URA.RU, что в ноябре 2023 года был проведен косметический ремонт зрительного зала и установлены новые ограждения возле манежа. Туалет, напугавший посетительницу, соответствует санитарным нормам больше всего. А буфет был закрыт из-за смены подрядчика и возобновит свою работу в феврале.