09 января 2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на людей в Тюменской области

Нападение собак на людей в Ишиме привело к возбуждению уголовного дела
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, собака, пес, лайка
Бездомные собаки напали на людей в Ишиме 4 января Фото:

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомных собак на двух женщин и ребенка. Инцидент произошел 4 января в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра СК России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело. И представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — указано в сообщении Информационного центра СКР.

Там добавили, что информация о нападении бездомных собак на жительниц Ишима появилась в СМИ 4 января. Уточняется, что пострадавшие были вынуждены обратиться в одну из местных больниц за медицинской помощью.

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомных собак на двух женщин и ребенка. Инцидент произошел 4 января в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра СК России. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело. И представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — указано в сообщении Информационного центра СКР. Там добавили, что информация о нападении бездомных собак на жительниц Ишима появилась в СМИ 4 января. Уточняется, что пострадавшие были вынуждены обратиться в одну из местных больниц за медицинской помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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