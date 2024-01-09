Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на людей в Тюменской области

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомных собак на двух женщин и ребенка. Инцидент произошел 4 января в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра СК России.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело. И представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — указано в сообщении Информационного центра СКР.
Там добавили, что информация о нападении бездомных собак на жительниц Ишима появилась в СМИ 4 января. Уточняется, что пострадавшие были вынуждены обратиться в одну из местных больниц за медицинской помощью.
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