РБК: прокуратура узнала о фиксации данных о ЧП в Климовске задним числом

Сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали запись об аварии, из-за которой более 170 домов остались без отопления в микрорайоне Климовске. Об этом сообщил источник, ознакомившийся с данными проверки местной прокуратуры.
«Запись об аварийной ситуации в журнале заводской котельной Климовского специального патронного завода, которая привела к отключению тепла более чем в 170 жилых домов Климовска в почти 30-градусный мороз, была сделана задним числом», — приводит РБК слова источника. Уточняется, что что ЧП произошло 3:32 ночи по мск, однако запись сделали только спустя 11 часов.
Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже сообщалось о возбуждении региональным Следкомом уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг. Также Президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после инцидента.
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