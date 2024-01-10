РБК: прокуратура узнала о фиксации данных о ЧП в Климовске задним числом

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, котельная, прибор, давление, энергетика, манометр
Запись об аварии в котельной сделали только спустя 11 часов поле происшествия Фото:
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Коммунальные аварии в России

Сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали запись об аварии, из-за которой более 170 домов остались без отопления в микрорайоне Климовске. Об этом сообщил источник, ознакомившийся с данными проверки местной прокуратуры.

«Запись об аварийной ситуации в журнале заводской котельной Климовского специального патронного завода, которая привела к отключению тепла более чем в 170 жилых домов Климовска в почти 30-градусный мороз, была сделана задним числом», — приводит РБК слова источника. Уточняется, что что ЧП произошло 3:32 ночи по мск, однако запись сделали только спустя 11 часов.

Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже сообщалось о возбуждении региональным Следкомом уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг. Также Президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после инцидента.

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Сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали запись об аварии, из-за которой более 170 домов остались без отопления в микрорайоне Климовске. Об этом сообщил источник, ознакомившийся с данными проверки местной прокуратуры. «Запись об аварийной ситуации в журнале заводской котельной Климовского специального патронного завода, которая привела к отключению тепла более чем в 170 жилых домов Климовска в почти 30-градусный мороз, была сделана задним числом», — приводит РБК слова источника. Уточняется, что что ЧП произошло 3:32 ночи по мск, однако запись сделали только спустя 11 часов. Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже сообщалось о возбуждении региональным Следкомом уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг. Также Президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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