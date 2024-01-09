В ЯНАО появятся два новых авиарейса

Авиарейсы стартуют с 12 и 13 января
С января из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Самару и Нижнекамск. Об этом сообщили в администрации города.
«Рейсы в Нижнекамск и Самару отправятся 12 и 13 января», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально». Полеты будут проходить на лайнерах SuperJet 100.
Ранее URA.RU сообщало о новых субсидируемых авиарейсах из Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) в Омск. Рейсы по этому маршруту запланированы еженедельно по воскресеньям.
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