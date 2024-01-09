09 января 2024

В ЯНАО появятся два новых авиарейса

В Новом Уренгое в январе стартуют новые авиарейсы в Самару и Нижнекамск
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, бортпроводники, борт самолета
Авиарейсы стартуют с 12 и 13 января Фото:

С января из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Самару и Нижнекамск. Об этом сообщили в администрации города.

«Рейсы в Нижнекамск и Самару отправятся 12 и 13 января», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально». Полеты будут проходить на лайнерах SuperJet 100.

Ранее URA.RU сообщало о новых субсидируемых авиарейсах из Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) в Омск. Рейсы по этому маршруту запланированы еженедельно по воскресеньям.

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С января из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Самару и Нижнекамск. Об этом сообщили в администрации города. «Рейсы в Нижнекамск и Самару отправятся 12 и 13 января», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально». Полеты будут проходить на лайнерах SuperJet 100. Ранее URA.RU сообщало о новых субсидируемых авиарейсах из Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) в Омск. Рейсы по этому маршруту запланированы еженедельно по воскресеньям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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