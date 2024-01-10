В ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать

10 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на трассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ДТП на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать из Исетского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Трагедия на автодороге Шадринск-Ялуторовск. От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — указано в сообщении УГБИДД по Тюменской области. Там добавили, что автомобиль Lada Priora, которым управляла женщина, врезался в большегруз Man. От удара отечественную легковушку разорвало на две части. Дорожное движение на участке трассы, где произошла авария, частично ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.

В ДТП на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать из Исетского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Трагедия на автодороге Шадринск-Ялуторовск. От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — указано в сообщении УГБИДД по Тюменской области. Там добавили, что автомобиль Lada Priora, которым управляла женщина, врезался в большегруз Man. От удара отечественную легковушку разорвало на две части. Дорожное движение на участке трассы, где произошла авария, частично ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.