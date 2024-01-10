В ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
ДТП произошло на трассе Фото:

В ДТП на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать из Исетского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Трагедия на автодороге Шадринск-Ялуторовск. От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — указано в сообщении УГБИДД по Тюменской области.

Там добавили, что автомобиль Lada Priora, которым управляла женщина, врезался в большегруз Man. От удара отечественную легковушку разорвало на две части. Дорожное движение на участке трассы, где произошла авария, частично ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.

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В ДТП на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск погибла многодетная мать из Исетского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Трагедия на автодороге Шадринск-Ялуторовск. От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — указано в сообщении УГБИДД по Тюменской области. Там добавили, что автомобиль Lada Priora, которым управляла женщина, врезался в большегруз Man. От удара отечественную легковушку разорвало на две части. Дорожное движение на участке трассы, где произошла авария, частично ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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