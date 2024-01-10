Инвалид из Копейска написала жалобу в генпрокуратуру на бездействие мэрии

Инвалид обратился за защитой прав в генпрокуратуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Инвалид-колясочник из Копейска (Челябинская область) 9 января написала обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. Инвалид жалуется, что из-за равнодушия городских чиновников она является заложницей своей квартиры.

«Меня зовут Ольга. Мне 40 лет. Я являюсь инвалидом-колясочником 2-й группы и живу на втором этаже, поэтому мне спуститься погулять невозможно», — пишет женщина.

Раньше выходить на улицу инвалиду помогала мама, но сейчас ей 66 лет, и помогать она уже не может. В последний раз подышать свежим воздухом у Ольги получилось 19 ноября.

Ольга обращалась в мэрию Копейска, чтобы ей обеспечили доступ на улицу. Женщина просила сделать скат для коляски при входе в подъезд, поручни по пути до квартиры и откидной пандус на три ступеньки на первом этаже. По словам женщины, единственной реакцией мэрии на первое письмо был визит к ней комиссии 9 июня 2023 года. Комиссия пообещала сделать в течении месяца поручни, которых на данный момент нет.

После перенесенного стволового энцефалита состояние Ольги летом и осенью 2003 года ухудшилось. В связи с этим в повторном письме в администрацию она попросила установить ей подъемник.

С момента второго письма в администрацию прошло более 30 дней, однако ответа нет. В итоге женщина была вынуждена написать в раздел обращений граждан на сайте генпрокуратуры РФ письмо с просьбой обеспечить ее право на передвижение. Она рассчитывает, что надзорный орган сможет сделать так, чтобы ее права на передвижение не только по квартире, но и за ее пределами были восстановлены.

Имя и адрес, а также текст писем в мэрию и обращения в генпрокуратуру обращения имеется в распоряжении редакции. URA.RU направило запрос комментария в администрацию Копейска. На момент выхода публикации ответа на запрос не поступило.

Инвалид в последний раз выходила из дома 19 ноября Фото: читатель URA.RU