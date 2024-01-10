Челябинцев предостерегли от участия в сборе подписей за отставку мэра Котовой

Уволить Наталью Котову, собрав сколь угодно подписей, по закону невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мэрии Челябинска заявили, что подписи под петицией о досрочной отставке главы города Натальи Котовой ведутся на американской интернет-платформе и могут быть использованы преступниками. Соответствующее обращение распространила 10 января пресс-служба администрации областного центра.

«В настоящий момент в сети Интернет осуществляется сбор персональных данных под видом петиции за отставку главы города Челябинска. Обращаем ваше внимание, что сбор осуществляется неустановленными лицами на американской он-лайн платформе, и персональные данные могут быть использованы в противоправных целях Просим вас быть бдительными и предельно аккуратно передавать третьим лицам свои персональные данные», — говорится в распространенном комментарии пресс-службы мэрии.

Там также добавили, что федеральное и региональное законодательство не рассматривает сбор подписей в любой форме как основание для избрания или прекращения полномочий главы муниципалитета. Соответствующие нормы не предусмотрены и Уставом Челябинска.

Петиция появилась на сайте changе.org — эта платформа действительно не рассматривается властями как место размещения обращений и жалоб. Автор петиции предлагает уволить мэра, поскольку, по его мнению, за время ее правления ситуация в городе существенно ухудшилась: к плохой экологии и выбросам вредных производств добавились в новогодние праздники некачественная уборка улиц от снега, мусорный коллапс и нехватка общественного транспорта.

За сутки в городе-миллионнике нашлось всего 3,5 тысячи человек, пожелавших подписаться за отставку мэра Скрин: интернет-портал chahgе.org