В мире Европа Главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским 10 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 + На встречу с Зеленским (на фото) пригласили только Арвидаса Анушаускаса Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Литвы Гитанас Науседа не пригласил главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом написали в местном издании Respublika. «Науседа не пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса на запланированный визит <…> Зеленского и его делегации», — говорится в публикации. Советник президента Литвы Ридас Ясюленис заявил. Что встреча была посвящена военной помощи Украине поэтому на мероприятие пригласили министра обороны Арвидас Анушаускас. Однако он не стал объяснять, почему отказались звать главу литовского дипведомства. Зеленский 10 января прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом Республики, передает Life . По словам украинского лидера на мероприятии будут обсуждаться вопросы безопасности, а также интеграции Киева в Евросоюз и НАТО , сообщает Pravda.Ru. Президент Литвы Гитанас Науседа не пригласил главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом написали в местном издании Respublika. «Науседа не пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса на запланированный визит <…> Зеленского и его делегации», — говорится в публикации. Советник президента Литвы Ридас Ясюленис заявил. Что встреча была посвящена военной помощи Украине поэтому на мероприятие пригласили министра обороны Арвидас Анушаускас. Однако он не стал объяснять, почему отказались звать главу литовского дипведомства. Зеленский 10 января прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом Республики, передает Life. По словам украинского лидера на мероприятии будут обсуждаться вопросы безопасности, а также интеграции Киева в Евросоюз и НАТО, сообщает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям