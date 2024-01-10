Центр Тюмени парализован из-за пробок

В Тюмени зафиксированы девятибалльные пробки
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Сервис «Яндекс. Карты» оценил плотность движения на дорогах Тюмени в 9 из 10 баллов Фото:
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Ситуация на дорогах Тюменской области

К вечеру 10 января центральные улицы Тюмени парализовало из-за километровых дорожных заторов. Об этом агентству сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию с загруженностью дорог в 9 из 10 возможных баллов.

«Такое ощущение, что центр Тюмени полностью встал. Особенно, центральные улицы Тюмени: Герцена, 50 лет Октября, Республики и т. д.», — рассказал агентству один из тюменских автолюбителей.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на дорогах Тюмени оценивается в 9 баллов. «Высокая плотность движения зафиксирована на улицах Орджоникидзе, Профсоюзной, Осипенко, 50 лет Октября, Челюскинцев, Мельникайте и т. д.», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

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К вечеру 10 января центральные улицы Тюмени парализовало из-за километровых дорожных заторов. Об этом агентству сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию с загруженностью дорог в 9 из 10 возможных баллов. «Такое ощущение, что центр Тюмени полностью встал. Особенно, центральные улицы Тюмени: Герцена, 50 лет Октября, Республики и т. д.», — рассказал агентству один из тюменских автолюбителей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на дорогах Тюмени оценивается в 9 баллов. «Высокая плотность движения зафиксирована на улицах Орджоникидзе, Профсоюзной, Осипенко, 50 лет Октября, Челюскинцев, Мельникайте и т. д.», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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