Центр Тюмени парализован из-за пробок

В Тюмени зафиксированы девятибалльные пробки

Сервис «Яндекс. Карты» оценил плотность движения на дорогах Тюмени в 9 из 10 баллов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Ситуация на дорогах Тюменской области

К вечеру 10 января центральные улицы Тюмени парализовало из-за километровых дорожных заторов. Об этом агентству сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию с загруженностью дорог в 9 из 10 возможных баллов.

«Такое ощущение, что центр Тюмени полностью встал. Особенно, центральные улицы Тюмени: Герцена, 50 лет Октября, Республики и т. д.», — рассказал агентству один из тюменских автолюбителей.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на дорогах Тюмени оценивается в 9 баллов. «Высокая плотность движения зафиксирована на улицах Орджоникидзе, Профсоюзной, Осипенко, 50 лет Октября, Челюскинцев, Мельникайте и т. д.», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».