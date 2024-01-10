Курганские полицейские и спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе. Видео

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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные, чучело косули
Косуля была освобождена при помощи ДПС и спасателей и вывезена депутатом гордумы Шадринска (Курганская область) за пределы города Фото:

Сотрудники ДПС и спасатели из Шадринска (Курганская область) освободили косулю, которая застряла в дорожном ограждении около здания детской поликлиникой. Информация об этом распространяется в соцсетях города.

«Автомобилисты и прохожие обнаружили животное, которое застряло в дорожном ограждении. Косуля не смогла самостоятельно освободиться из-за истощения. Косуля несколько часов пролежало рядом с проезжей частью под охраной отрядов ДПС. Силами муниципалитета она была спасена», — указано в сюжете телеканала «Город» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил журналистам первый замглавы Шадринска Валерий Харитонов, животное было вывезено депутатом местной гордумы за пределы города.

Ранее URA.RU писало, что концентрация косуль была отмечена возле автомобильных дорог во многих курганских округах. Сообщалось, что в связи с этой ситуацией было рекомендовано усилить меры по охране животных, проводить совместные мероприятия по выявлению и пресечению случаев браконьерства в местах скопления сибирской косули.

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Сотрудники ДПС и спасатели из Шадринска (Курганская область) освободили косулю, которая застряла в дорожном ограждении около здания детской поликлиникой. Информация об этом распространяется в соцсетях города. «Автомобилисты и прохожие обнаружили животное, которое застряло в дорожном ограждении. Косуля не смогла самостоятельно освободиться из-за истощения. Косуля несколько часов пролежало рядом с проезжей частью под охраной отрядов ДПС. Силами муниципалитета она была спасена», — указано в сюжете телеканала «Город» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил журналистам первый замглавы Шадринска Валерий Харитонов, животное было вывезено депутатом местной гордумы за пределы города. Ранее URA.RU писало, что концентрация косуль была отмечена возле автомобильных дорог во многих курганских округах. Сообщалось, что в связи с этой ситуацией было рекомендовано усилить меры по охране животных, проводить совместные мероприятия по выявлению и пресечению случаев браконьерства в местах скопления сибирской косули.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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