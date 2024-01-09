В Сургуте подросток попал под влияние террористов

В Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города, сообщает telegram-канал управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».
«Родителям несовершеннолетнего на заседании вручены методические рекомендации: „Профилактика депрессивно-агрессивного поведения несовершеннолетних“, разработанные Администрацией города. Субъектами профилактики проводится комплексная работа с семьей несовершеннолетнего, ситуация на контроле администрации города», — сообщает управление в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили 20 экстремистов-сектантов. Они получили условное наказание.
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