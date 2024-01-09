09 января 2024

В Сургуте подросток попал под влияние террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток попал под влияние террористического движения Фото:

В Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города, сообщает telegram-канал управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».

«Родителям несовершеннолетнего на заседании вручены методические рекомендации: „Профилактика депрессивно-агрессивного поведения несовершеннолетних“, разработанные Администрацией города. Субъектами профилактики проводится комплексная работа с семьей несовершеннолетнего, ситуация на контроле администрации города», — сообщает управление в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили 20 экстремистов-сектантов. Они получили условное наказание.

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В Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города, сообщает telegram-канал управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут». «Родителям несовершеннолетнего на заседании вручены методические рекомендации: „Профилактика депрессивно-агрессивного поведения несовершеннолетних“, разработанные Администрацией города. Субъектами профилактики проводится комплексная работа с семьей несовершеннолетнего, ситуация на контроле администрации города», — сообщает управление в tg-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили 20 экстремистов-сектантов. Они получили условное наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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